Bryan Balsiger vince la prima tappa di Coppa del Mondo 2019

Il primo round della Coppa del Mondo si è concluso con una vittoria sensazionale per un cavaliere di 22 anni. Bryan Balsiger è arrivato davanti agli atleti più famosi del mondo, incluso il suo connazionale, il numero del Ranking FEI Steve Guerdat!

Quaranta binomi di sportivi hanno preso d’assalto la gara regina del cinque stelle di Oslo. La Lega europea occidentale ha aperto una nuova stagione per andare a caccia di preziosi punti di qualificazione. Tutti e dodici i posti del barrage, sono stati immediatamente smontati. In realtà, diciassette cavalieri sono arrivati ​​alla prova finale senza errori agli ostacoli, ma cinque di loro sono rimasti intrappolati nel tempo e non potevano hanno potuto prendere parte al barrage finale.

Lo svizzero Steve Guerdat, lo svedese Peder Fredricson, il brasiliano Marlon Modolo Zanotelli, il francese Kevin Staut e l’inglese James Wilson hanno lasciato una ostacolo a terra nel loro percoso. La scommessa sulla velocità è stata vinta dal belga Olivier Philippaerts su H&M of Love.

Il pubblico di casa ha potuto ammirare le gesta dei nuovi eroi di Oslo, ovvero Bryan Balsiger e Clouzot de Lassoux, bravi a svolgere un lavoro formidabile: I vincitori sono arrivati ​​al traguardo in 40,00 secondi. Per soli quaranta centesimi hanno perso la portoghese Luciana Diniz su Vertigo du Desert, con il risultato di 40,40 secondi valevoli per il secondo posto. Il portacoliri del paese ospitante, il pilota norvegese Ger Gulliksen su VDL Group Quatro, ha ricevuto il tributo del suo pubblico per il terzo miglior risultato. La coppia ha saltato in 40,99 secondi.

Il francese Olivier Robert si è fermato con Paban Time a un passo dal podio. Il cavaliere ha terminato la sua prestazione netta in 42,64 secondi.