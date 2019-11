Campionati del Mondo 2022: all’Italia Completo e Attacchi

La Federazione Equestre Internazionale ha assegnato all’Italia i Campionati del Mondo di Completo e i Campionati del Mondo di Attacchi del 2022. La decisione è stata comunicata oggi, sabato 16 novembre, ai delegati di tutte le Federazioni Nazionali all’apertura dell’Assemblea Generale della FEI in corso di svolgimento a Mosca in Russia.

Sarà il Centro Equestre Ranieri di Campello ad ospitare i Campionati del Mondo di Completo (14/18 settembre 2022) e i Campionati del Mondo di Attacchi (21/25 settembre 2022).

Per i Pratoni del Vivaro, già sede dei Giochi Olimpici del 1960, non è certamente la prima volta. Il Centro equestre a sud di Roma ha già ospitato, tra l’altro, i World Equestrian Games del 1998, due edizioni dei Campionati del Mondo singoli di Attacchi nel 2006 e nel 2010 e i Campionati Europei di Completo nel 2007. La Federazione Equestre Internazionale ha deciso di assegnare i Campionati del Mondo per le discipline del Salto ostacoli, Dressage, Paradressage e Volteggio a Herning in Danimarca.

Al momento sospesa l’assegnazione dei Campionati del Mondo di Endurance e Reining, in attesa di importanti decisioni in merito alle due discipline, che dovranno essere votate il prossimo 19 novembre proprio nell’ambito della stessa Assemblea Generale di Mosca.

“Sono molto soddisfatto – ha commentato il Presidente federale, Marco Di Paola – per questo successo della FISE, dell’Italia e degli appassionati di Sport Equestri. Vorrei ringraziare la FEI per la fiducia, il CONI nella persona del Presidente Giovanni Malagó, che si è speso personalmente per raggiungere questo risultato, tutto il team federale, capitanato dal Segretario Generale Simone Perillo e Andrea White, per l’enorme lavoro svolto, il CERC e Cintia Campello. È stata un’importante attestazione di fiducia certamente frutto del successo ottenuto ai precedenti WEG del 1998, grazie alla famiglia Riffeser e a Cesare Croce, all’importante lavoro di recupero di un impianto apprezzato da tutto il mondo equestre, compiuto da Mauro Checcoli ed Emilio Cianfanelli e soprattutto grazie al Comune di Rocca di Papa e al compianto ed eroico sindaco Emanuele Crestini, che ha creduto in noi e in questa incredibile avventura. Adesso iniziamo a lavorare per trasformare un sogno in realtà”.

“Un doveroso ringraziamento alla FEI – ha detto il Segretario Generale della FISE, Simone Perillo presente a Mosca in rappresentanza della Federazione Italiana Sport Equestri – che ha voluto premiare l’impegno dell’Italia in questa maratona verso i Campionati del Mondo 2022. Vedere qui di presenza quanti Paesi sperassero in un’assegnazione all’Italia è stato per noi un grande motivo di orgoglio. Adesso tutti al lavoro per l’organizzazione di un’edizione che, sono certo, resterà nella storia degli sport equestri italiani”.