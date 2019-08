A qualche giorno dall’inizio del Campionato Europeo di salto ostacoli, in programma dal 19 al 25 agosto prossimo a Rotterdam, arriva una sostituzione nella squadra italiana che rappresenterà il nostro Paese in Olanda. L’appuntato scelto Massimo Grossato sul cavallo italiano Lazzaro delle Schiave entra nel quintetto azzurro in sostituzione del 1° aviere Lorenzo De luca ed Ensor de Litrange.

La decisione è stata presa dal Commissario tecnico della nazionale italiana, sentito il parere del veterinario federale dott. Ugo Carozzo e in piena condivisione con lo stesso Lorenzo De Luca. Un lieve risentimento di Ensor de Litrange allo CSIO di Dublino ha indotto a rispettare il cavallo ed evitare rischi.

Seppure dispiaccia tanto non potere vedere De Luca ed Ensor in campo a Rotterdam, è vero che Duccio Bartalucci può contare su cavalieri e amazzoni di grande esperienza e su un parco cavalli di primissima qualità.

La scelta è caduta sul binomio Massimo Grossato e Lazzaro delle Schiave che sono stati protagonisti di una stagione eccellente e hanno dimostrato un ottimo stato di forma, non solo nella Coppa delle nazioni, ma anche nel Gran Premio dello CSIO5* di Dublino, soltanto per citare l’ultimo impegno.

Il quintetto azzurro a Rotterdam, agli ordini di Duccio Bartalucci, dunque sarà composto dall’appuntato scelto Bruno Chimirri su Tower Mouche, dal 1° aviere scelto Giulia Martinengo Marquet su Elzas, dall’aviere capo Luca Marziani su Tokyo du Soleil, da Riccardo Pisanisu Chaclot e, dunque, dall’appuntato scelto Massimo Grossato su Lazzaro delle Schiave.