Campionati europei, Italia fuori dal podio a squadre

L’Italia del salto ostacoli ha chiuso al nono posto la gara a squadre del Campionato d’Europa di salto ostacoli in corso di svolgimento a Rotterdam in Olanda. Dopo l’ottimo recupero di 5 posizioni in classifica dal primo al secondo giorno, gli azzurri chiudono con un totale di 39,74 la competizione continentale a squadre.

Il Team tricolore agli ordini del capo equipe Duccio Bartalucci ha visto in campo il 1° aviere scelto Giulia Martinengo Marquet in sella ad Elzas (4), Riccardo Pisani (che proprio oggi ha compiuto 38 anni) su Chaclot (5), l’aviere capo Luca Marziani su Tokyo du Soleil (5) e l’appuntato scelto Bruno Chimirri su Tower Mouche (4). Con errore a testa, più una penalità ciascuna per Pisani e Marziani per il superamento del tempo massimo, l’Italia chiude la seconda manche con un parziale di 13 penalità, che sommate alle 10 della prima manche e alle 16,74 della prima prova a tempo tabella C, portano la nostra nazionale appunto a un totale di 39,74. Questo risultato, purtroppo, fa sfumare, cosi, almeno per il momento la possibilità di qualifica per la squadra di salto ostacoli ai prossimi Giochi Olimpici di Tokyo 2020. A ottenere la qualifica, infatti, sono stati Belgio, Gran Bretagna e Francia.

La medaglia d’oro a squadre è andata al Belgio che ha chiuso con un totale di 12,07, seguito dalla Germania, argento con 16,22 e dalla Gran Bretagna, medaglia di bronzo, con 21,41. Seguono dal quarto al decimo posto Francia (25,39); Svezia (26,81), Svizzera (31,83), Irlanda (34,36), Olanda (38,90), Italia (39,74), Danimarca (50,65). Non qualificate alla seconda manche (dall’undicesimo al quindicesimo posto) Portogallo, Spagna, Norvegia, Israele e Austria.

Una gara davvero difficile e aperta fino alla fine per tutte le nazioni in campo e anche per gli azzurri che non sono riusciti a superare Belgio, Gran Bretagna e Francia (davanti all’Italia in corsa per la qualifica olimpica).