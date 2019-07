CHIO Aachen, una delle più grandi competizioni del mondo

Fondato nel 1898, il CHIO di Aquisgrana è entrato da molto tempo tra i migliori eventi internazionali. Oggigiorno, l’evento attira qualcosa come 350.000 spettatori all’anno.

La competizione raccoglie cinque discipline: salto ostacoli, dressage, completo, driving e volteggio. Per quanto riguarda il salto, tutti i più grandi top rider verranno ad Aquisgrana. In effetti, oltre al prestigio della competizione, anche il montepremi è molto attraente: Aachen, insieme allo CSIO Spruce Meadows ‘Masters’ di Calgary, al CHI di Ginevra (Svizzera) e del The Dutch Masters in Olanda, fa parte del Rolex Grand Slam di Show Jumping.

Il sistema è semplice: chiunque vinca tre gare di fila di questo circuito riceve un premio bonus di un milione di euro. Se lo stesso cavaliere continua il suo successo vincendo un quarto Major in successione, verrà premiato con un ulteriore premio bonus di un milione di euro. Scott Brash con il suo favoloso Hello Sanctos è diventato il primo cavaliere al mondo a vincere il Rolex Grand Slam nel 2015.

Da tutto il mondo, la crème de la crème degli atleti di salto ostacoli sarà sulla lista di partenza. Numerosi i precedenti vincitori come il belga Gregory Wathelet, vincitore nel 2017 su Coree, il canadese Eric Lamaze nel 2010 su Hicktead, il britannico Scott Brash nel 2015 su Hello Sanctos, l’America Beezie Madden nel 2007 su Authentic, il tedesco Marcus Ehning nel 2006 su Noltes Küchengirl e l’anno scorso su Prêt à Tout, Philipp Weishaupt nel 2016 su LB Convall e Christian Ahlmann, vincitore della scorsa settimana a Parigi su Take a Chance on Me Z e vittorioso ad Aquisgrana nel 2014 su Codex One.

Oltre a quegli atleti che hanno già il loro nome nella hall of fame di Aquisgrana, altri super cavalieri proveranno a brillare come i belga Niels Bruynseels, Jérome Guéry e Gundrun Patteet, i francesi Roger-Yves Bost, Kevin Staut, Guillaume Foutrier, Pénélope Leprevost e Oliver Robert, il britannico Ben Maher, attualmente leader del Longines Global Champions Tour, i tedeschi Daniel Deusser e Ludger Beerbaum, gli irlandesi Darragh Kenny, Cian O’Connor e Bertram Allen, l’italiano Lorenzo de Luca, Jur Vrieling, Marc Houtzager e Maikel Van Der Vleuten, gli svizzeri Martin Fuchs e Steve Guerdat, gli svedesi Peder Fredricson e Henrik Van Eckermann e gli americani Kent Farrington e McLain Ward.