Christian Ahlmann campione nella Longines FEI World Cup di Mechelen

Su ben trentanove binomi, solo quattro sono riusciti a qualificarsi per barrage finale nel GP della nona tappa di Coppa del Mondo di salto ostacoli a Mechelen. .

L’ultimo cavaliere a partire è stato poi quello che ha trionfato. Christian Ahlmann non aveva nulla da perdere, doveva essere solo più veloce di Kevin Staut, e lo ha fatto: con il suo straordinario stallone grigio Clintrexo Z, ha fermato il cronometro a 39.87 secondi, una prestazione impressionante per un cavallo di nove anni, conquistando tra gli applausi del pubblico il Gran Premio.

La seconda posizione è andata al francese Kevin Staut che ha montato una nuova cavalla di 10 anni, Edesa’s Cannary, grazie alla quale ha messo molta pressione sugli altri cavalieri con un tempo di 40,98 secondi. Con il cavallo che lo ha aiutato a vincere l’argento individuale ai Campionati Europei del 2017, Don VHP Z, Harrie Smolders ha fatto un grande percorso ma i 41.42 secondi, non gli sono bastati per prendere il comando.

Vittoria italiana, invece, nella seconda giornata del CSI5*-W, tappa di FEI World Cup™ di salto ostacoli in corso di svolgimento a Mechelen in Belgio: ad apporre la sua firma sulla gara grossa della giornata, una prova mista (h. 150), è stato il 1° aviere Lorenzo De Luca. In sella a Evita van’t Zoggehof (Prop. Stephex Stables-Isabelle Hanssens) il cavaliere azzurro ha chiuso con un doppio netto e con il tempo più veloce 33”56.

De Luca preceduto il cavaliere di casa Christophe Vanderhasselt, secondo in sella a Identity Vitseroel (0/0; 33”77) e il connazionale Jos Verlooy, terzo, su Igor (0/0; 34”23). Erano 43 in tutto i binomi in campo.