Christian Ahlmann trionfa a Parigi

Parigi lo scorso fine settimana ha ospitato l’undicesima tappa del Longines Global Champions Tour. Alla fine del primo turno solo sette binomi sono riusciti a qualificarsi per il jump-off. Tra questi però non figurava il belga Pieter Devos, attuale leader nella classifica: in sella a Claire Z infatti ha sbagliato la parte finale della tripla combinazione nel percorso base, errore che lo ha lasciato in diciannovesima posizione.

A trionfare, invece, è stato il tedesco Christian Ahlmann autore di una prova straordinaria. “È stata una settimana fantastica soprattutto per la nascita di mia figlia Ella nella giornata di lunedì. La mia concentrazione onestamente non era al top e anche mia moglie Judy non era al settimo cielo per la partecipazione al concorso. Ma penso che adesso sia felice!” Poi ha aggiunto: “Take A Chance On Me è un cavallo di famiglia, ha 10 anni e viene da Taloubet, ed è anche uno stallone da riproduzione. È un cavallo che ha avuto bisogno di tempo per crescere ma ora è pronto per questo upgrade. Ha tanta qualità e in Gran Premio il feeling è stato incredibile”.

Dopo un incredibile primo turno e un grande salto di qualità, la belga Celine Schoonbroodt-de Azevedo su Cheppetta ha fatto una prestazione meravigliosa che si è conclusa al secondo posto. “Questo è il mio primo Longines Global Champions Tour ed è incredibile essere sul podio tra due fantastici cavalieri. Sentivo la mia cavalla molto bene, è stata incredibilmente combattiva”.

L’ultimo arrivato è stato il francese Kevin Staut, già vincitore del Grand Prix di Parigi, che ha spinto forte su Calevo 2, ma questo non è bastato per conquistare il pubblico di casa e ha dovuto accontentarsi della terza posizione. “Questo è un cavallo nuovo, l’ho montato negli ultimi quattro mesi. Ho grandi speranze per lui, tenendo conto che è la sua prima volta sul podio in un Gran Premio di 5 *”.