Coppa Del Mondo a Stoccara, De Luca e Paini in evidenza

Clicca qui per la classifica del Gran PremioÈ stata la Germania ad ospitare la tappa numero cinque del girone Europa Occidentale della Longines FEI Jumping World Cup™ con due azzurri in gara: il 1° aviere Lorenzo De Luca e Paolo Paini.

Entrambi tornano da Stoccarda con buone indicazioni. Nel Gran Premio di Coppa del Mondo di domenica pomeriggio, Paini e la sua Ottava Meraviglia di Ca’ San Giorgio hanno infatti chiuso il percorso base dell’impegnativa competizione (ostacoli a 1 metro e 65) con una penalità (13^ posizione) mentre con un errore De Luca si è piazzato al 22° posto in sella a Don Flamenco v. Kranenburg.

Trentanove i binomi al via undici dei quali ammessi al barrage e vittoria del belga Pieter Devos con Apart (0/0; 45.35) davanti allo svizzero Steve Guerdat su Venard de Cerisy (0/0; 45.87). Con questo piazzamento Guerdat è passato in testa alla classifica provvisoria del girone (47 punti) che vede come primo degli italiani il carabiniere scelto Emanuele Gaudiano (quinto posto con 26 punti).

Attualmente la classifica generale della Western Europe League vede il fuoriclasse Steve Guerdat al comando con 47 punti, seguito da Pieter Devos, fresco vincitore del GP, con 40 punti e terzo il britannico Scott Brash a 35. Primo degli italiani Emanuele Gaudiano in quinta posizione con 26 punti, bottino guadagnato anche grazie all’ottimo quarto posto nel Gran Premio di Coppa del Mondo di Verona in sella al mitico Chalou.

Nelle altre categorie del CSI5*-W del Stuttgart German Masters, l’aviere Lorenzo De Luca con Soory de l’Hallali si è imposto in una ‘caccia’ da 145 e si è piazzato secondo in un altra 145, mentre Paolo Paini con Konstop si è classificato nella ‘top ten’ (9° e 10°) di due categorie da 145.

Clicca qui per la classifica del Gran Premio

Clicca qui per il ranking del girone Europa Occidentale di Coppa del Mondo