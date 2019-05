CSIO Roma, parte l’avventura di Piazza di Siena

Avrà inizio domani l’edizione numero 87 dello CSIO di Roma Piazza di Siena – Master fratelli d’Inzeo che entra domani nel vivo con le categorie dello CSIO, in programma sia sul campo di gara principale a Piazza di Siena che su quello del Galoppatoio. L’apertura delle gare sul campo in erba sarà salutata dall’Inno di Mameli: lo eseguirà la cantautrice Valentina Parisse in una versione da lei prodotta in collaborazione con Fabio Garzia. La stessa performance verrà replicata venerdì per introdurre la Coppa delle Nazioni Intesa Sanpaolo, evento che vedrà la partecipazione del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e, a conclusione, il passaggio sempre entusiasmante delle Frecce Tricolori.

Giovedì 23 maggio, nella suggestiva location della Galleria Nazionale di Arte Moderna e Contemporanea con le sue oltre 30 mila opere esposte di artisti di tutto il mondo, è stata presentata la squadra azzurra che da prenderà parte allo CSIO di Roma Piazza di Siena – Master fratelli d’Inzeo edizione numero 87.

Dopo un caloroso applauso da parte soprattutto dei cavalieri azzurri, il c.t. poi spiegato la scelta del quartetto azzurro che sarà formato da Luca Marziani, Riccardo Pisani, Lorenzo De Luca e Lucia Le Jeune Vizzini, con Bruno Chimirri come riserva. “È da una vita che sono tra i cavalli e dico sempre, quello che oggi è valido, domani chissà… Ho fatto le necessarie valutazioni, dopo aver visionato le prestazioni recenti di cavalli e cavalieri. Lucia è tornata a gareggiare su ottimi livelli, ha un cavallo di grande qualità come Filou, e allora eccola a fianco degli altri tre. Abbiamo una squadra fortissima, non accade dal 1976 di conquistare tre Coppe di fila, ma la storia insegna che questo, appunto, è già successo e che quindi è possibile ripetersi”.

Duccio Bartalucci, a inizio conferenza, non ha nascosto il suo stato di salute: “Personalmente, ancora pochi giorni fa mi ero visto molto lontano da qui… Sono stato operato per un tumore alla prostata, normalmente per questo tipo di interventi dopo cinque giorni ti mandano a casa e invece per complicazioni enormi sono rimasto quasi tre settimane all’Istituto Clinico Humanitas, a Milano. Lo sport insegna però a lottare, la vita va combattuta tutti i giorni: ci tenevo a essere regolarmente a Piazza di Siena, per me era un motivo di orgoglio, e adesso eccomi qui, pronto a questo appuntamento”.