Daniel  Deusser vince il Longines Global Champions Tour di Amburgo

Questo week-end, il tedesco Daniel Deusser ha rafforzato il suo vantaggio nella classifica generale della Longines Global Champions Tour vincendo la sesta tappa ad Amburgo. A casa, il cavaliere della scuderia Stephex, ha firmato il meglio dei tre doppi netti ottenuti in sella al giovane Jasmien v. Bisschop.

Il pubblico tedesco, entusiasta di un grande momento di sport sotto un bel sole primaverile, è stato davvero contento della prestazione della fattrice di dieci anni. Parlando nel post gara, Deusser ha dichiarato che la vittoria è stata speciale per diversi motivi: “Prima di tutto ero davanti al mio pubblico di casa, in secondo luogo ho avuto una grande emozione per il mio cavallo, dato che questa è la sua prima grande vittoria e mi rende davvero orgoglioso. Sapevo di dover correre dei rischi e di essere molto veloce, il percorso era molto, molto stretto ma sono molto orgoglioso che tutto sia andato per il meglio. Volevo vincere “. In effetti, la cavalla grigia, precedentemente associata alla svedese Jonna Ekberg, si è unita a Daniel Deusser alla fine dell’anno scorso e insieme hanno disputato solo due grandi Gran Premi insieme.

Solo quattro cavalieri sono riusciti a qualificarsi per il jump-off e Daniel Deusser ha preso il comando solo per un secondo di vantaggio su Nayel Nassar e Lucifer. La coppia egiziana ha fatto un grande giro e gli spettatori li hanno davvero apprezzati. Più lento e più sicuro lo svedese Peder Fredricson e il suo straordinario H & M All In de Vinck, bravi a prendersi il terzo posto. Per quanto riguarda Philipp Weishaupt e Che Fantatisca, i due errori agli ostacoli hanno troncato ogni speranza di vittoria. La coppia ha dovuto accontentarsi della quarta posizione.

Il percorso disegnato da Frank Rothenberger è stato come al solito molto difficile. Il tempo concesso ha reso diverse “vittime” come Janne Friederike-Meyer su Minimax di Buettner, Ben Maher su Concona e Karina Johannpeter su Casper 150. Sette coppie non sono riuscite a terminare il loro turno. Tra questi ci citiamo Bertram Allen su Molly Malone V, Michael Whitaker, Olivier Philippaerts o Malin Baryard-Johnsson.