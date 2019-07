Darragh Kenny trionfa a Chantilly

Nell’ambientazione fiabesca di Chantilly, gli spettatori hanno sognato fino all’ultimo di ascoltare l’inno nazionale francese alla fine del Longines Grand Prix. E le speranze erano più che vive già da quando Pénélope Leprevost sul suo Vancouver Lanlore si sono qualificati per il jump-off, ma alla fine la Francia si è dovuta accontentare del secondo posto

Prima di andare al secondo turno, è stato Darragh Kenny a mettere pressione ai suoi avversari. Vincitore due settimane fa nel CSI5 * di Knokke, l’irlandese ha tagliato il traguardo col miglior tempo assoluto di 37’54. Con tre portacolori, il Belgio ha avuto grandi speranze di vincere questa tappa. Prima di loro, Christophe Vanderhasselt su Identity Vitseroel, in 39 “80, ha chiuso in quinta posizione.

Vincitore dello scorso anno, Nicola Philippaerts e il suo affidabile H & M Chilli Willi si sono dovuti accontentare del terzo posto per quest’anno. “Il mio cavallo ha saltato molto bene in tutti e tre i round – ha dichiarato Nicola – ho provato a dare tutto e alla fine ne è uscito un percorso veloce. Chilli piace molto la grande arena e l’erba di Chantilly. Mi piace venire qui, è davvero un evento fantastico”.

Con questa vittoria di Darragh si è assicurato il suo biglietto d’oro per il Super Grand Prix del Global Champions Tour Playoffs di Praga che si terranno a novembre. Le sue parole a fine gara: “Sono decisamente molto sollevato. La qualificazione per Praga è sorprendente. Volevo davvero vincere per tornare a Praga che per me è stato un evento incredibile, uno dei migliori spettacoli che abbia mai visto. È stato gestito in modo fantastico. Avere l’opportunità di competere per questo tipo di montepremi è qualcosa di prestigioso. “