Dressage, Isabell Werth brilla ancora agli Europei

È stato un testa a testa tra le due amazzoni tedesche Isabell Werth e Dorothee Schnierder. Fino alla fine, sono state entrambe perfette, con tanti 10 nell’ultima riga. Ma Bella Rose è stata davvero sensazionale e ha concluso il Grand Prix con un incredibile 86,520% che ha offerto alla sua amazzone il nono titolo di campione europeo. Per Dorothee Schnierder questa medaglia d’argento e il suo 85,456% sono state una grande prestazione. In primo luogo è riuscita a minacciare Isabell Werth e in secondo luogo ha vinto la sua prima medaglia individuale. Per la danese Catherine Dufour, è un nuovo record personale e un meritato terzo posto.

Alla quarta posizione troviamo di nuovo la Germania con Jessica von Bredow-Werndl. Con TSF Dalera BB, ha chiuso con il 78,541%. Proprio alle spalle, l’irlandese Judy Reynolds ha firmato un campionato straordinario. Con Vancouver K, ha guadagnato dieci punti dai WEG di Tryon.

Per quanto riguarda la Gran Bretagna, Carl Hester ha conquistato la sesta posizione con Hawtins Delicato. Gareth Hughes su Calssic Briolinca è arrivato decimo. Diciassettesima posizione per Charlotte Fry e Dark Legend e purtroppo un’eliminazione per la leggendaria Charlotte Dujardin. Come squadra, la Gran Bretagna è arrivata quarta.