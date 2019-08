Dublin Horse Show, l’Italia è pronta

Italia pronta per l’ultima tappa di FEI Nations Cup™ che nel fine settimana su svolgerà a Dublino in Irlanda. Il selezionatore e capo equipe della nazionale Duccio Bartalucci aveva individuato i cinque azzurri pronti a scendere in campo in Irlanda alla fine del mese di luglio, proprio al termine della coppa delle nazioni di Hickstead.

A rappresentare il tricolore hanno risposto presente all’appello, dunque, il 1° aviere scelto Emilio Bicocchi su Evita Sg Z, Piergiorgio Bucci su Driandria, il 1° aviere scelto Lorenzo De Luca su Dinky Toy Vd Kranenburg e insieme a due cavalli italiani: l’appuntato scelto Massimo Grossato su Lazzaro delle Schiave e Paolo Paini su Ottava Meraviglia di Ca’ San Giorgio.

L’Italia si presenta a testa alta all’ultima tappa del circuito di Coppa delle nazioni con la finalissima di Barcellona già in tasca, grazie a un’ottima stagione che ha visto gli azzurri conquistare un secondo posto a San Gallo in Svizzera e due terzi posti a Falsterbo in Svezia e proprio a Hickstead in Gran Bretagna.

Mentre la prima squadra sarà in campo in Irlanda, solo Alberto Zorzi, insieme a Danique e Ulane de la Coquerie, sarà al via della tappa olandese del Longines Global Champions Tour di Valkenswaard in Olanda, proprio in casa dell’ideatore del circuito Jan Tops. Altri azzurri saranno impegnati nei concorsi internazionali in programma a Verden (Germania), Opglabbeek (Belgio), Nizza e St Lo (Francia) e ancora Valkenswaard (Olanda).

Lo scorso è stato il Belgio a conquistare la finalissima di Barcellona, ​​lasciando dietro Francia e dell’Irlanda. Quest’anno la tappa sarà ancora più avvincente visto che nella posta in palio c’è la qualifica per le Olimpiadi del prossimo anno a Tokyo che sarà assegnata al finalista con il punteggio più alto.

Attualmente è la Francia in testa alla Europe Division 1 con 320 punti, seguita dal Belgio con cinque punti in meno. Il terzo posto è occupato dalla Svizzera con 270 punti e il quarto dalla squadra svedese con 260 punti. Italia e quella Irlanda sono quinte a parimerito con 250 punti.

La gara a squadre della Longines FEI Jumping Nations Cup of Ireland si terrà presso la Main Arena di RDS nel pomeriggio di venerdì 9 agosto.