Emergenza Coronavirus: Conte firma il DPCM dell’1 aprile 2020

Il Presidente del Consiglio dei Ministri, Giuseppe Conte ha firmato nella serata di oggi, mercoledì 1 aprile, un nuovo DPCM con il quale vengono prorogati fino al prossimo 13 aprile gli effetti delle misure di contenimento del contagio da Covid-19 su tutto il territorio nazionale.

Il DPCM, sviluppato su articolo unico, prevede al comma 2 che siano “sospese altresì le sedute di allenamento degli atleti, professionisti e non professionisti, (e quindi anche degli Atleti di Interesse Nazionale) all’interno di impianti sportivi di ogni tipo”. Le nuove restrizioni entreranno in vigore a far data da sabato 4 aprile pv.

Nella giornata del 2 aprile il Presidente federale, Marco Di Paola, si coordinerà con le Autorità competenti per valutare le modalità di applicazione del DPCM relativamente alla situazione peculiare degli Sport Equestri.

Nessuna nuova modifica è prevista in merito alle diposizioni già in vigore e alle relative restrizioni.

La Federazione è certa che i propri tesserati e tutti gli sportivi osserveranno con grande senso di responsabilità le norme dettate dal Governo Italiano e, allo stesso tempo, raccomanda di verificare ulteriori ordinanze più restrittive delle Autorità locali.

E’ possibile consultare il DPCM dell’1 aprile 2020 a QUESTO LINK

https://www.fise.it/images/AAANEWS2016/DOCUMENTI/DOCUMENTI_2020/DPCM_1_aprile_2020.pdf.pdf.pdf