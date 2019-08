Europei Pony: Completo. Medaglia di bronzo per Camilla Luciani

È una grande Camilla Luciani quella che domenica 18 agosto ha conquistato sul campo una bellissima medaglia di bronzo ai Campionati Europei Pony di Completo che si sono chiusi a Strzegom in Polonia.

La giovanissima amazzone azzurra, tesserata per la Scuderia C&G, in sella a Camelot Damgaard aveva messo a segno un dressage test con un punteggio negativo di 30,1, rimasto invariato dopo l’impegnativo cross country di ieri, al termine del quale la Luciani si era già classificata al terzo posto provvisorio, quindi, in zona podio.

Nonostante l’errore nella prova di salto ostacoli odierna è rimasta invariata la posizione di classifica ed è quindi terzo gradino del podio, con un negativo di 34,1, e medaglia di bronzo continentale di categoria.

Quello ottenuto da Camilla e Camelot è un successo molto importante per il Completo azzurro e a conferma che l’equitazione italiana può contare su giovani leve di grande qualità in grado di combattere a denti stretti al cospetto di coetanei agguerriti provenienti da nazioni patria della disciplina. Oro e argento individuali sono, infatti, andati rispettivamente ai britannici FinnHealy su Midnight Dancer (31,7) e Ibble Watson su Bookhamlodge Pennylane (32,7).

Il risultato di Camilla Luciani, insieme a quelli dei compagni di squadra scesi oggi in campo ha contribuito a far guadagnare una posizione alla squadra italiana che chiude questo Campionato Europeo Pony a squadre al quarto posto della classifica finale a un passo dal podio (147,6). In campo oggi nella prova di salto ostacoli Ginevra Grizzetti su Amata di Casal Romito, che ha chiuso al 17° posto individuale con un netto nel tempo (46,5) e Martina Guerra su Olympic Lad, anche lei netto nel tempo, ventitreesima con 68,31. L’oro a squadre è della Gran Bretagna (101,8); argento per la Francia (120,1), mentre bronzo per l’Irlanda (131,6).