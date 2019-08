Europei: Sara Morganti è d’argento, La toscana sfiora il titolo continentale

Arriva la prima medaglia italiana agli Europei di equitazione 2019, ed è d’argento, con Sara Morganti capace di salire sul secondo gradino del podio nel grade I di para-dressage, in sella al suo Royal Delight, totalizzando il punteggio di 75.036 %, lo stesso del norvegese Jens-Lasse Dokkan, che però si prende la medaglia d’oro, accompagnato dal cavallo Aladdin. La toscana ha pagato caro il giudizio sin troppo negativo del quarto giudice, Elke Ebert, che le ha assegnato il quinto piazzamento, con un misero 72.500%.

Lettone la medaglia di bronzo, conquistata da Rihards Snikus e dal suo King of Dance, con il 74.821%, mentre più indietro troviamo anche l’altra italiana, con Carola Semperboni, nona su Paul, risultando la quarta dei “non-placed”, ovvero coloro che non sono riusciti ad accedere al premio in denaro, riservato ai migliori cinque.

