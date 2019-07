FEI Nations Cup: ecco gli azzurri per lo CSIO5* di Hickstead

Dopo l’ottimo secondo posto conquistato dalla nazionale italiana di salto ostacoli a San Gallo e dopo aver individuato i cinque azzurri che prenderanno parte alla seconda tappa qualificante a Falsterbo in Svezia (11/14 luglio), ecco che il selezionatore azzurro Duccio Bartalucci ha scelto anche il quintetto italiano che rappresenterà il tricolore in occasione dello CSIO di Hickstead in Gran Bretagna (25/28 luglio).

A scendere in campo saranno Piergiorgio Bucci su Driandria, Gianni Govoni su Antonio, l’appuntato scelto Massimo Grossato su Lazzaro delle Schiave, Riccardo Pisani su Chaclot e Roberto Turchetto su Adare. Capo equipe del Team Italia sarà Duccio Bartalucci.

La tappa di Hickstead, dopo quella di San Gallo e Falsterbo, rappresenta il terzo appuntamento per gli azzurri ai fini della caccia ai punti qualificanti per la finalissima del circuito di FEI Nations Cup™ in programma a Barcellona (Spagna) dal 3 al 6 ottobre. Il circuito di Coppa delle Nazioni, lo ricordiamo, quest’anno consegnerà un pass per i prossimi Giochi Olimpici di Tokyo 2020 al team meglio classificato, di quelli che non hanno ancora ottenuto la qualifica a “cinque cerchi”.

Intanto lo scorso weekend l’Italia del Completo ha raggiunto la seconda posizione della classifica generale del circuito di FEI Nations Cup della disciplina. La scalata alla classifica, che dopo la seconda tappa dei Pratoni del Vivaro vedeva la nostra nazionale al terzo posto, è avvenuta in occasione del terzo appuntamento del circuito che si è concluso a Strzegom in Polonia proprio nel fine settimana appena trascorso.

Il team azzurro composto dall’agente delle Fiamme Azzurre Fosco Girardi su Feldheger (41,2; 7°), Umberto Riva su Falconn Sunheup Z, il Caporal maggiore scelto Roberto Riganelli su Ramona e il Sergente Emiliano Portale su Virgilio dell’Esercito Italiano, ha, infatti concluso la Coppa delle Nazioni al quarto posto con un totale negativo di 184,2. La squadra era guidata dal capo equipe Katherine Lucheschi. La vittoria della gara è andata alla Germania (90,4) dietro la Gran Bretagna, seconda (122,5) e l’Olanda (146,7).

Migliore degli azzurri al via è stato proprio l’agente Fosco Girardi al settimo posto individuale con un negativo totale di 41,2. La classifica individuale del CCIO4* è invece guidata dal Campionissimo tedesco Michael Jung in sella a fisherChipmunk FRH (25,2).