FEI Nations Cup: Italia in campo a San Gallo

Spenti i riflettori sull’87^ edizione dello CSIO di Roma – Piazza di Siena master Fratelli d’Inzeo l’Italia del salto ostacoli è pronta per cominciare la stagione di FEI Nations Cup divisione 1 per il 2019.

Sarà lo CSIO5* di San Gallo in Svizzera il primo dei quattro appuntamenti del circuito qualificante per gli azzurri. Ad appena una settimana dalla conclusione di Piazza di Siena, il Ct della nazionale Duccio Bartalucci ha scelto i cinque binomi che comporranno la squadra azzurra in Svizzera. Si tratta del carabiniere scelto Filippo Codecasa su Giulio 8, del 1° aviere scelto Giulia Martinengo Marquet su Elzas, dell’aviere capo Luca Marziani du Tokyo du Soleil, Paolo Paini su Ottava Meraviglia di Ca’ San Giorgio e di Riccardo Pisani su Chaclot.

La rappresentativa italiana sarà accompagnata da Marco Bergomi e sarà raggiunta nella giornata di sabato da Bruno Chimirri, che farà funzione di capo equipe in occasione della Coppa delle Nazioni, in considerazione del periodo di convalescenza prescritto al Selezionatore della nazionale Duccio Bartalucci a seguito dell’intervento chirurgico cui si è sotto posto poco prima di Piazza di Siena.

L’appuntamento di San Gallo è il primo dei quattro qualificanti per gli azzurri ai fini della finale del circuito in programma a Barcellona dal 3 al 6 ottobre. L’Italia andrà a punti anche a Falsterbo in Svezia (11/14 luglio); Hickstead in Gran Bretagna (25/28 luglio) e Dublino in Irlanda (7/11 agosto).

Nello stesso fine settimana una seconda squadra sarà impegnata nello CSIO3* di Lisbona in Portogallo. A difendere il tricolore nella Coppa delle Nazioni scenderanno in campo il 1° aviere Francesca Arioldi su Icos, Fabio Brotto su Vanità delle Roane, l’agente delle Fiamme Oro Federico Ciriesi su Calais d’Argilla Z, Eugenio Grimaldi in sella a Hurricane vd Fruitkorf e Luigi Polesello su Panama Tame. In campo a titolo individuale anche Francesca Ciriesi (Cape Coral, Call Me Spock, Little Lord) e Roberto Prandi (Ratia del Castegno, Maximo del Castegno, Fazteca S).

Anche gli azzurrini all’opera a Wierden in Olanda nel secondo CSIO giovanile della stagione in programma all’estero dopo quello di Lamprechtshausen. Quattro i team in campo. Capo equipe delle squadre Children, Junior e Young rider sarà Stefano Scaccabarozzi, mentre agli ordini di Giuseppe Forte il team azzurro dei pony.