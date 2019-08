FEI Nations Cup Youth, trionfo azzurro a Samorin

Samorin, in Slovacchia, porta bene ai nostri azzurrini. Domenica 4 agosto, infatti, è arrivato un altro successo azzurro nella Coppa delle nazioni riservata agli Young Rider dopo il successo nella categoria pony nel magnifico impianto X Bionic Equestor Sphere.

Gli under 21 azzurri agli ordini del capo equipe e selezionatore giovanile Stefano Scaccabarozzi hanno vinto la coppa delle nazioni di categoria. A comporre il team Italia sono stati Martina Giordano su Indigo van’t Prinsenveld (1/9), Vittoria Fuser su Uriane de Fussigny (16/12), Angelica Fiore Marazzi su Zenzero (0/16) e Francois Spinelli su Dakata vd Knuffel, migliore in campo con un doppio netto). Gli azzurri hanno chiuso la gara con un totale di 22 penalità, davanti all’Ungheria, seconda con 30, e alla Germania, terza con 37. Erano cinque le squadre in campo.

In serata è arrivata anche la piazza d’onore per la nazionale Junior che, guidata da Scaccabarozzi, era composta da Martina Gurrieri su Coli (6/9), Petra Bertazzi su Oriente delle Schiave (El/21), Giorgio Bilotta su Gavita V (1/9) e Diletta Pitzianti su Tiptop de Ceran (2/5). La squadra italiana ha concluso con 32 penalità alle spalle della Germania (31) e davanti alla Polonia, terza con 47.

Nella Coppa delle nazioni Children terzo posto ex aequo (con la Repubblica Ceca) per l’Italia con un totale di 8 penalità. Sempre agli ordini di Scaccabarozzi, sono scesi in campo Valerio Ielapi su Wessel (0/4), binomio vincitore del Gran Premio di categoria proprio venerdì a Samorin, Giorgia D’Angelo su Excuse Me (0/8), Morgana Santini su Candy Cat Jt Z (0/4) e Gian Bautista Cano su Lancer (NP/0). Vittoria per La Polonia (1), seguita al secondo posto dalla Germania (4).

Sabato 3 agosto, invece, la gloria è stata tutta per la nazionale italiana pony guidata dal tecnico selezionatore e capo equipe Giuseppe Forte, che si è aggiudicata la Coppa delle nazioni di categoria in occasione dello CSIO giovanile slovacco.

Il team, tutto in rosa, composto da Nathalie Fichtner su Tamar (8/4), Giada Zanigni su Klaas (12/0), Nicole Brusco su Diago (4/4) e Chiara Saleri su Saphir de Cormeilles (0/0) ha concluso la gara con un totale di 16 penalità, migliorando nettamente il risultato della prima manche, nella seconda frazione di gara e con una Chiara Saleri, migliore in campo con un bel doppio netto.

Gli azzurri hanno preceduto la Polonia e l’Austria. Tre le squadre in campo.