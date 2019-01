FEI Nations Cup™ 2019: Italia a San Gallo, Falsterbo, Hickstead e Dublino

Con l’inizio del nuovo anno si parla già di Longines FEI Nations Cup™ 2019 di salto ostacoli. La Federazione Equestre Internazionale ha divulgato, mercoledì 9 gennaio, il calendario di Europa Divisione 1 per la nuova stagione insieme all’assegnazione degli eventi (4 per ogni team) in occasione dei quali tutte le squadre dovranno ottenere punti utili per la qualifica alla finale del circuito.

Si tratta di 7 appuntamenti, per 10 squadre. Si partirà da La Baule in Francia (16/19 maggio), per proseguire con San Gallo in Svizzera (30 maggio/2 giugno), Sopot in Polonia (13/16 giugno), Geesteren in Olanda (20/23 giugno), Falsterbo in Svezia (11/14 luglio), Hickstead in Gran Bretagna (25/28 luglio) e Dublino in Irlanda (7/11 agosto). Finale, ancora una volta, a Barcellona dal 4 al 6 ottobre. Belgio, Irlanda, Svizzera, Francia, Olanda, Gran Bretagna, Svezia, Germania, Austria e naturalmente Italia sono le nazioni pronte a dare spettacolo nelle gare di prima divisione per il 2019.

L’Italia, ormai protagonista delle scene internazionali, andrà a punti a San Gallo, Falsterbo, Hickstead e Dublino. In Svizzera gli azzurri affronteranno uno scontro diretto con Svizzera, Francia, Gran Bretagna e Austria; in Svezia con Svizzera, Francia, Olanda, Svezia e Austria; poi in Gran Bretagna con Belgio, Irlanda, i padroni di casa, Svezia e Germania e infine a Dublino, oltre che con l’Irlanda, anche con Svizzera, Olanda, Gran Bretagna e Svezia.

È la Federazione Equestre Internazionale ad assegnare sulla base di alcune indicazioni delle Federazioni nazionali, ai team di prima divisione le tappe alle quali le stesse dovranno partecipare. L’Italia può ritenersi più che soddisfatta per aver centrato tre delle quattro richieste avanzate.

“Avevamo indicato lo CSIO di Sopot e non quello di San Gallo – ha detto il Selezionatore della nazionale Duccio Bartalucci – perché il concorso elvetico è a ridosso di Piazza di Siena. Per fortuna la distanza chilometrica da percorrere relativa al viaggio dei cavalli, non è troppa e, allo stesso tempo, disponiamo di binomi adeguati e rodati per farci trovare pronti. Siamo, naturalmente, soddisfatti di tutte le altre scelte che la FEI ha voluto confermare.

La finale della FEI Nations Cup™ 2019 giocherà un ruolo importantissimo per i 10 team che vi prenderanno parte. La migliore delle squadre – tra quelle che non hanno ottenuto già la qualifica ai WEG Tryon 2018 e quelle che la otterranno ai prossimi Campionati continentali – staccherà un biglietto per i prossimi Giochi Olimpici di Tokyo 2020.