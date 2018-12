Fei World Cup, a Mechelen l’ultima tappa del 2018

Non si ferma mai la Longines FEI World Cup, neppure dopo Natale: è così che la Western European League si appresta ad accogliere la nona tappa del girone che si disputerà a Mechelen, in Belgio, nella cornice del Jumping Mechelen.

Nella lista dei partenti che si daranno battaglia dal 26 al 30 dicembre 2018 spiccano tantissimi big del salto ostacoli mondiale, a partire dai padroni di casa Niels Bruynseels e Gregory Wathelet, insieme ai fratelli Nicola e Olivier Philippaerts: contro di loro si muoveranno cavalieri del calibro di Harrie Smolders (NED), attualmente numero uno della Longines Rankings, Kevin Staut (FRA), Daniel Deusser e Ludger Beerbaum (GER) ed Henrik von Eckermann (SWE), sesto al mondo.

Per l’Italia scenderanno in campo l’aviere scelto dell’Aeronautica Militare Lorenzo De Luca e un altro grande asso del salto ostacoli italiano, Piergiorgio Bucci. Parteciperà inoltre, anche se fuori dal circuito di Coppa del Mondo, il giovane Carabiniere Filippo Bologni.

Il Gran Premio di Coppa del Mondo, cat. 1.60 con un jump off, si disputerà domenica 30 dicembre alle ore 14.30, con tracciato disegnato dal course designer Eddy Geysemans. Nella fantastica arena indoor di Mechelen si vedranno in azione anche i campioni del dressage, del volteggio e degli attacchi, che si distribuiranno in ben 2 settori davanti al pubblico delle grandi occasioni: e con il concorso belga si darà l’ultimo saluto al 2018 in attesa di un’altra entusiasmante stagione di grande equitazione a partire dal primo gennaio 2019.