FEI World Cup: De Luca e Paini a Stoccarda

Dopo una memorabile edizione di Jumping Verona, in cui il gotha del salto ostacoli mondiale ha preso parte alla quarta tappa di Fieracavalli, il circus della Longines FEI World Cup™ di salto ostacoli si sposta a Stoccarda in Germania. Al quinto appuntamento del circuito prenderanno parte due cavalieri azzurri.

Si tratta del 1° aviere Lorenzo De Luca (con una wild card del Comitato organizzatore) che presenterà tre cavalli (Don Flamenco, Amarit d’Amour, Soory de L’Hallali) e di Paolo Paini che si presenta in campo con l’italiana Ottava Meraviglia di ca’ San Giorgio e Konstop.

La Germania, in quanto paese ospitante, contribuirà alla causa con sedici cavalieri nazionali: tra questi ci sono pezzi vivi della storia di questo sport come Lugder Beerbaum, Marcus Ehning, Christian Ahlmann o Daniel Deusser. Per altri tedeschi come Gerrit Nieberg, Felix Hassman o Marcel Marschall sarà invece una buona opportunità per dimostrare il loro valore nella più alta competizione internazionale, come nel caso di tanti giovani cavalieri italiani che si sono potuti mettere in mostra a Verona, uno su tutti il Carabiniere Filippo Bologni con Quilazio che ha ottenuto l’ottavo posto in Gran Premio di Coppa del Mondo.

Per questa competizione la Gran Bretagna sarà rappresentata proprio dal vincitore della tappa di Verona, il formidabile Scott Brash. Questo fine settimana il cavaliere sarà in sella a Hello Vincent e Hello Senator. Ma non sarà l’unico britannico in terra tedesca, visto che ci saranno anche Ben Maher, Emily Moffit e James Wilson.

Ogni nazione europea porterà cavalieri di talento come l’austriaco Max Kühner, i belgi Pieter Devos e Niels Bruynseels, i francesi Roger Yves Bost e Kevin Staut, gli svizzeri Steve Guerdat e Martin Fuchs, e gli irlandesi Darragh Kenny e Shane Breenm, tutti possibili vincitori ovunque competano.

Nello stesso fine settimana altri azzurri saranno in campo nei concorsi internazionali di Oliva (Spagna), Damasco (Siria), Opglabbeek (Belgio) e Kronenberg (Olanda).