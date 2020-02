FEI World Cup, gli azzurri volano a Bordeaux

Saranno due i cavalieri in campo nella penultima tappa di FEI World Cup™ di salto ostacoli in programma a Bordeaux in Francia, dal 6 al 9 febbraio. Emilio Bicocchi sarà in campo con Evita G Z e Flinton, mentre l’aviere Guido Grimaldi presenterà nel CSI5*-W francese Gerardo-E e Ginus.

Ad oggi, per quanto riguarda la Western European League, i cavalieri che hanno già l’accesso alla finale 2020 di Las Vegas sono lo svizzero Steve Guerdat, il tedesco Marcus Ehning e il belga Pieter Devos.

Tra i cavalieri ormai con il pass in mano per la gara più importante della stagione, spicca il nostro azzurro Emanuele Gaudiano, autore di un girone di qualificazione formidabile che lo vede ancor oggi stabile in quinta posizione nella Western European League.

Il montepremi del prestigioso concorso di Bordeaux, al quale parteciperanno i top rider ancora in lizza per un posto a Las Vegas ammonta a più di 400.00 euro.

Lo scorso anno, quella che era la tredicesima tappa di FEI World Cup di salto ostacoli, ha visto vittoria del tedesco Daniel Deusser in sella a Tobago Z, percorso trionfale che concluse il circuito 2018/2019 e che fu valido per la finalissima di Goteborg. Quest’anno, invece, sarà Las Vegas a incoronare il campione 2019/2020 di Coppa del Mondo

Nel Gran Premio dell’ultima tappa di Bordeaux fu segnalata la buona prestazione messa a segno da Michael Cristofoletti in sella a Belony (prop.Naar Delphine). Il cavaliere italiano, che ottenne la decima posizione in classifica, incorse in un errore (70”82) nel tracciato base del Gran Premio vinto come anticipato da Deusser. Furono 12, invece, le penalità di Piergiorgio Bucci e Deniro (prop. Eriberto Bucci).