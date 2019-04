FEI World Cup, Isabell Werth regina nel dressage

Se da una parte Steve Guerdat si conferma il numero uno del salto ostacoli mondiale, la tedesca Isabell Werth segna un altro capitolo indelebile della storia del dressage mondiale. In questa edizione della FEI World Cup, infatti, è riuscita nell’impresa di conquistare il terzo titolo consecutivo di coppa del mondo con il formidabile Weihegold, dopo le vittorie del 1992 su Fabienne e del 2007 in sella a Warum Nicht.

La Werth e Weihegold nel rettangolo dell’arena Scandinavium di Goteborg hanno ottenuto, nella disciplina del freestyle, 88.871 punti percentuali. Secondo posto in classifica per Laura Graves e Verdades, binomio americano medaglia d’argento che ha totalizzato una percentuale di 87.179%, mentre terza posizione per Helen Langehaneberg con Damsey FRH (86.571%).

Grazie alla vittoria di Goteborg per il binomio tedesco ha giù l’accesso garantito nella finale della prossima stagione in programma a Omaha, negli USA in quanto già qualificato di diritto.

