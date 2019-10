FEI World Cup™: azzurri a Lione

In attesa di Jumping Verona, che quest’anno si terrà dal 7 al 10 novembre sempre nella straordinaria cornice di Fieracavalli, i cavalieri azzurri scenderanno in campo nella terza tappa di FEI World Cup™ di salto ostacoli che si terrà questo fine settimana all’Euroexpo di Lione, in Francia,

Al terzo leg del circuito valido per la Western European League saranno tre gli italiani al via: si tratta del 1° aviere Lorenzo De Luca (Amarit d’Amour, Don Flamenco v. Kranenburg) del carabiniere scelto Emanuele Gaudiano (Kingston van het Eikenhof 232, Chalou) e dell’aviere Emilio Bicocchi (Evita SG Z, Flinton) in cerca dei primi punti preziosi in questa nuova stagione.

Tra i big internazionali in gara non mancherà il numero uno del mondo Steve Guerdat con Albfuehren’s Bianca e Venard de Cerisy insieme ai connazionali svizzeri Martin Fuchs (Clooney 51 e Silver Shine) e Pius Schwizer (Chidame Z e Vient Tu du Rouet).

Saranno ben ventuno i binomi che faranno gli onori di casa nello CSI5* Longines Equita Lion: ovviamente spiccano i nomi di Roger Yves Bost, Simon Delestre, Julien Epaillard, Penelope Leprevost, Philippe Rozier e Kevin Staut. Tanti anche gli outsider che possono rivelarsi delle sorprese durante tutto il circuito. Presente al completo il trio delle meraviglie tedesco, composto da Christian Ahlmann (Ailina 6, Take A Chance On Me Z), Daniel Deusser (Calisto Blue, Jasmien v. Bisschop), Marcus Ehning (A la Carte NRW, Cornado NRW).

Venerdì 1 ottobre si disputerà nella grande arena dell’Euroexpo l’attesissimo Grand Prix firmato Longines che cat. 1.60 m a jump off. Domenica 3 novembre, invece, ecco che i campioni internazionali si daranno battaglia nella tappa di FEI World Cup, che al momento vede in testa a 21 punti lo svedese Peder Fredricson seguito dal britannico Robert Whitaker a pari merito con la sorpresa svizzera Bryan Balsiger (20 pt.). Nessun italiano, ancora è andato a segno nelle prime tre gare del circuito. Lione e Verona saranno due banchi di prova importantissimi.