FEI World Cup™: azzurri al via a Basilea

Dopo aver consegnato all’Italia la qualifica olimpica individuale per Tokyo 2020 e aver ottenuto il quinto posto nel Gran Premio di FEI World Cup™ del nono leg di Mechelen in Belgio, Emanuele Gaudiano (Caspar 232, Carlotta 232, Kingston Van Het Eikenhof), è pronto ad affrontare la decima tappa del circuito di Coppa del Mondo di salto ostacoli che questa settimana si svolgerà a Basilea in Svizzera.

Il carabiniere scelto si presenta all’appuntamento elvetico forte della terza posizione della classifica provvisoria con gli stessi punti (55) del primo e del secondo classificato (rispettivamente Pieter Devos e Steve Guerdat) e con una qualifica alla finale di Las Vegas (USA) già in tasca.

Saranno tre gli azzurri in campo nel CSI5*-W di Basilea. Insieme a Gaudiano, infatti, pronti a dare il massimo anche il carabiniere scelto Filippo Bologni (Sedik Milano Quidich de la Chavee, Diplomat, Sedik Milano Quilazio) e il caporal maggiore Alberto Zorzi (Vauban du Trio, Cinsey).

Lo scorso anno fu Lucia Le Jeune Vizzini a far parlare di sé dopo un grande percorso in Gran Premio

Su Loro Piana Filou de Muze, arrivando al quarto posto (1; 68”31) su 39 binomi in campo. A vincere, neanche a dirlo, fu lo svizzero Martin Fuchs in sella a Clooney (0/037”61). Nella stessa gara furono due gli errori per il caporal maggiore Alberto Zorzi su Ulane de Coquerie (Prop. Alessio Luca), mentre tre quelli del Carabiniere scelto Emanuele Gaudiano su Chalou (Prop. Equita Kft).

Emanuele Gaudiano, sempre in sella a Chalou, mise a a segno il miglior risultato italiano nel Gran Premio Longines (Gran Premio della città). Il cavaliere azzurro ottenne la quarta posizione, con un doppio netto nel tempo di 37”72. La vittoria, invece, andò al belga Niels Bruynseels su Delux van T&L.

Questo fine settimana altri azzurri saranno al via nei concorsi internazionali in programma a Opglabbeek (Belgio), Abu Dhabi (Emirati Arabi Uniti) e Villeneuve Loubet (Francia).