FEI World Cup™: azzurri al via a Madrid

Dopo la pausa dovuta ai playoff del Global Champions Tour ecco che riprende il circuito di FEI World Cup™ di salto ostacoli per la lega Europa occidentale, che questa settimana farà tappa a Madrid in Spagna.

In occasione del CSI5*-W, sesto appuntamento del circuito 2019/2020, saranno presenti cinque azzurri. Per scelta della FISE ci sarà il 1° aviere scelto Emilio Bicocchi (Flinton, Evita Sg Z), ma alla partenza con Wild card concesse dal Comitato organizzatore ci saranno anche Piergiorgio Bucci (Elias, Driandria), il carabiniere scelto Emanuele Gaudiano (Chalou, Kingston vh Eikenhof), il tenente Eugenio Grimaldi (Hurricane vd Fruitkorf, Scara Mouche, Minerva G.H. Z). Al via a Madrid, ma nello small tour, anche Guido Grimaldi (Gerardo-E, Eagle, Ginus).

La settima edizione della Madrid Horse Week, il più grande evento sportivo equestre dell’anno in Spagna, è qui. Durante questa settimana Madrid diventerà di nuovo la capitale del mondo equestre con un CSI5 * -W, un CDI-W e la Cowboy Dressage Masters Cup insieme nel tempo e nello spazio.

Senza dubbio, l’attrazione principale della settimana del cavallo di Madrid sarà la sesta tappa di Coppa del Mondo targata Longines. Quasi a metà percorso e con in vista le qualifiche finali di Las Vegas nelle menti di tutti i cavalieri e amazzoni, Madrid promette di essere un palcoscenico pieno di emozioni. Sebbene sia sempre possibile avere una chance alla fine della stagione dei Mondiali, i cavalieri sanno che prima supereranno la barriera virtuale dei 40 punti, prima saranno in grado di guardare alla finale in tutta tranquillità.

A questo punto del campionato Steve Guerdat è l’uomo numero uno nella classifica mondiale che guida la classifica provvisoria, grazie a un range di 47 punti. È seguito dal vincitore dell’ultima tappa di Stoccarda Pieter Devos con 40 punti, mentre il vincitore della penultima tappa di Verona Scott Brash è terzo con 35 punti. Tutti, ovviamente, saranno nella capitale spagnola questa settimana con l’obiettivo di aumentare il loro ranking. Dietro c’è un gruppo di 8 atleti che hanno tra i 30 e i 20 punti che potrebbero fare un salto considerevole in classifica con un buon risultato.

Nello stesso fine settimana altri azzurri saranno impegnati negli appuntamenti internazionali di Kreuth (Germania), Lichtenvoorde (Olanda), Poznan (Polonia), Opglabbeek (Belgio), Stoccolma (Svezia) e Chazey sur Ain (Francia).