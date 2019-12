FEI World Cup™: Azzurri pronti per La Coruña

Saranno ben sei gli azzurri che durante il prossimo fine settimana scenderanno in campo nella settima tappa di FEI World Cup™ di salto ostacoli a La Coruña in Spagna. La scelta della FISE è ricaduta sul Carabiniere scelto Emanuele Gaudiano che presenta in campo Chalou e Kingston vh Eikenhof. Cinque le wild card messe a disposizione per i nostri azzurri dal Comitato organizzatore del CSI5*-W: Piergiorgio Bucci (Driandria, Naiade d’Elsendam), tenente Eugenio Grimaldi (Minerva G.I.H. Z, Hurricane vd Fruitkorf), Guido Grimaldi (Gerardo-E, Ginus), Luca Moneta (Neptune Brecourt, Centimo 7) e caporal maggiore Alberto Zorzi (Ego Van Orti, Cinsey).

Tappa di Coppa del Mondo, ma del calendario della lega araba, anche per altri due azzurri. Natale Chiaudani (Beau Limit, Boomerang) e il caporale Simone Coata (Dalphons V, Chilli Pepper van de Helle) saranno al via del CSI4*-W di Riyadh in Arabia Saudita.

Intanto in Svizzera e precisamente a Ginevra, dove c’è grande attesa per la tradizionale Top Ten gara riservata ai primi dieci cavalieri del ranking mondiale, in campo nelle altre gare del CSI pentastellato ci sarà anche il 1° aviere scelto Emilio Bicocchi (Evita Sg Z, Call Me, Flinton). Sempre a Ginevra Matias Alvaro (Karel Vdb), il carabiniere scelto Filippo Bologni (Sedik Milano Quidich de la Chavee) e il caporale Guido Franchi (Freiherr) saranno in campo nel concomitante CSI riservato agli Under 25.

Nello stesso fine settimana altri azzurri saranno al via degli altri appuntamenti internazionali programmati ancora a La Coruña (Spagna), Villeneuve Loubet (Francia), Lier (Belgio) e Damasco (Siria).