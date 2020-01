FEI World Cup™: Bicocchi e Gaudiano in campo a Lipsia

Va avanti senza sosta il calendario della FEI World Cup™ di salto ostacoli per la stagione 2019/2020 e dopo la tappa di Basilea della scorsa settimana i mostri sacri del salto ostacoli internazionale si spostano dal 16 al 19 gennaio a Lipsia in Germania per l’undicesimo appuntamento.

A difendere i colori azzurri in Germania ci saranno due cavalieri azzurri. Si tratta del 1° aviere scelto Emilio Bicocchi che presenta in campo Evita Sg Z e Flinton e dopo le due vittorie firmate con Carlotta nella tappa Svizzera, anche il Carabiniere scelto Emanuele Gaudiano, che sotto la sua sella avrà ben tre cavalli: ancora una volta Carlotta e poi Caspar 232 e Kingstone vh Eikenhof. Con Gaudiano anche Calgary 87 nelle gare riservate ai cavalli giovani.

Nel frattempo altri azzurri saranno al via nei concorsi internazionali che si svolgeranno ad Abu Dhabi (Emirati Arabi Uniti), Oliva (Spagna), Kronenberg (Olanda) e Villeneuve Loubet (Francia).

Nel 2019 il 1° aviere scelto dell’aeronautica militare Lorenzo De Luca, conquistò un’ottima terza posizione nel Gran Premio in sella ad Armitages Boy (Prop. Guillaume Canet, Gregory Mars, Stephex Stable). Il binomio concluse la gara al terzo posto della classifica grazie al secondo tracciato privo di errori e soprattutto per il tempo impiegato: 42”19. La vittoria finale andò al cavaliere di casa, il tedesco Christian Ahlmann in sella a Caribis Z (0/0; 40”70).

La classifica generale vede in testa il campione Steve Guerdat con 75 punti (attualmente secondo nella classifica mondiale del Ranking), seguito dal belga Pieter Devos a 70 e dal cavaliere azzurro a quota 55, tallonato dal fuoriclasse bitannico Scott Brash (49 pt.)