FEI World Cup™: Emanuele Gaudiano secondo a La Coruña.

Prosegue lo strepitoso stato di forma del carabiniere scelto Emanuele Gaudiano secondo classificato nel Gran Premio de La Coruña di domenica 15 dicembre, settimo appuntamento della FEI World Cup™ 2019/2020.

In sella a Chalou, anche in Spagna l’azzurro ha infatti ribadito il suo valore guadagnando la terza posizione nel ranking del girone Europa occidentale con un totale di 43 punti, un ‘bottino’ questo che lo proietta verso la finale di Las Vegas del prossimo aprile. Non solo, perché con la prestazione di domenica Gaudiano rafforza anche la sua posizione in chiave di qualificazione Olimpica per i Giochi di Tokyo 2020.

Sono stati ben tredici i binomi ammessi al barrage del Gran Premio, nove dei quali hanno chiuso con un doppio percorso netto.

A vincere è stato l’olandese Maikel van der Vleuten, imprendibile in sella a Beauville Z (0/0; 36.94) davanti a Gaudiano e Chalou (0/0; 37.66) e al belga Pieter Clemens, terzo con Quintini (0/0; 37.72). Alla gara hanno preso parte anche il caporal maggiore Alberto Zorzi con Cinsey (4 penalità al percorso base; 18° posto) e Piergiorgio Bucci con Driandria (5; 24°).

Sempre domenica, ma in mattinata, Emanuele Gaudiano si è aggiudicato una prova a tempo da 150 con Kingston van het Eikenhof valida per il Longines Ranking mentre nelle giornate precedenti Zorzi e Cinsey avevano centrato un terzo posto in una categoria a tempo da 155, anche questa valida per il Ranking.

Adesso la classifica vede al comando il belga Pieter Devos con 55 punti, il numero uno al mondo Steve Guerdat per la Svizzera a quota 47 e il nostro Emanuele Gaudiano a 43 punti, frutto dei grandi risultati di Lione, Verona e La Coruna. Il gran finale di Coppa del Mondo si terrà a Las Vegas.