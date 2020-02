FEI World Cup™: Gaudiano al via a Göteborg

I riflettori del mondo del salto ostacoli internazionale sono puntati sull’ultima tappa di FEI World Cup™ (Western European League) che andrà in scena proprio durante il prossimo fine settimana a Göteborg in Svezia.

A rappresentare l’Italia ci sarà un solo cavaliere azzurro: si tratta di Emanuele Gaudiano, che ha già ottenuto il pass per la finalissima di Las Vegas (USA) del prossimo aprile (15/19 aprile). In occasione del CSI5*-W svedese il Carabiniere scelto monterà ben tre cavalli: Caspar 232, Contento 23, Carlotta 232.

La classifica della Western European League vede al comando il formidabile Steve Guerdat a 95 punti, seguito dal belga Pieter Devos in seconda posizione a 83, dal fuoriclasse tedesco Marcus Ehning a 73 in terza, per poi proseguire con l’irlandese Denis Lynch (64), il tedesco Deniel Deusser (62) e il belga Niels Bryynseels (58). Settima posizione invece per il nostro Emanuele Gaudiano che ha ben figurato nel girone di 2019/2020 con risultati di assoluto rilievo.

Nel frattempo concorso il 1° aviere Lorenzo De Luca prosegue con gli impegni sportivi d’oltreoceano in Florida negli Stati Uniti. Il cavaliere italiano sarà al via del CSI5* di Wellington con Balento CS, Amarit d’Amour e Catwalk Harry.

Nello stesso fine settimana altri azzurri continuano ad essere impegnati nei concorsi internazionali in programma a Vilamoura (Portogallo), Vejer de la Frontera, Valencia e Oliva (Spagna), Nizza (Francia) e Kronenberg (Olanda).