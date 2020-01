FEI World Cup™: Gaudiano ancora a segno ad Amsterdam

Ancora inno di Mameli ad Amsterdam in occasione della dodicesima tappa di FEI World Cup™ di salto ostacoli e ancora Emanuele Gaudiano e Kingston vh Eikenhof a segno nella giornata di sabato 25 gennaio.

Dopo aver apposto la sua firma nella prova a fasi consecutive di del venerdì, il Carabiniere scelto ha chiuso la prova a difficoltà progressive al primo posto.

Per il cavaliere azzurro percorso netto con un punteggio di 65 e tempo di 46”91. Erano 59 in tutto i binomi in campo. Gaudiano il 24 gennaio aveva aperto le danze con un trionfo

A far risuoanre le note dell’inno di Mameli sempre lui, il campione di Matera. Il carabiniere scelto in sella a Kingston vh Eikenhof si è aggiudicato la prova a fasi consecutive (h. 145), chiudendo la sua gara senza errori e con il tempo di 26”48 alla fase conclusiva della prova.

Poco più tardi, nella prova grossa della giornata, una gara mista (H.150), Gaudiano, questa volta in versione Contento, non ha avuto accesso al barrage conclusivo per una sola penalità per il superamento del tempo massimo. A vincere la gara è stato il campione tedesco Markus Ehningsu Ala Carte NRW (0/0; 36”10).

Bella prova anche di Francesco Zaza nella tappa di FEI World Cup™ di Dressage. Il cavaliere azzurro in sella alla fidata Wispering Romance ha sforato il muro del 70% nella gara tecnica, fissando la sua percentuale fino al 70,630%, punteggio che è valso la 14^ piazza della gara, ma soprattutto la qualifica al Grand Prix Freestyle in programma domani con inizio alle ore 12.15.

La vittoria del Grand Prix è andata alla campionessa tedesca Isabell Wert in sella a Weihegold Old (83,565%).