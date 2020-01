FEI World Cup™: Gaudiano mantiene la terza posizione dopo Basilea

Emanuele Gaudiano mantiene la terza posizione della classifica generale di FEI World Cup™, girone Europa occidentale, dopo la decima tappa di Basilea che si è conclusa domenica 12 gennaio, con la vittoria dello svizzero Steve Guerdat in sella a Victorio des Frotards.

Il Carabiniere scelto, già qualificato alla finale di Las Vegas, rimane a 55 punti al terzo posto. Davanti a lui a comandare la graduatoria proprio l’elvetico Guerdat (75) e il belga Pieter Devos (70).

Seppure il Gran Premio non abbia regalato grandi soddisfazioni agli azzurri, quello di Basilea è stato un concorso molto positivo per i nostri colori. Per ben due volte proprio Gaudiano in sella a Carlotta ha fatto suonare le note dell’inno di Mameli, vincendo la gara a tempo (h. 145) di giovedì (0; 55”70) e quella del venerdì (0; 54”59) sulla stessa altezza.

Sempre venerdì, nella gara a fasi consecutive (h. 150), sono arrivati anche il secondo posto di Gaudiano, ma questa volta in versione Kingston vh Eikenhof (0/0; 57”55), e il terzo del Carabiniere scelto Filippo Bologni in sella a Diplomat (0/0; 57”71). Bene anche il Caporal maggiore Alberto Zorzi, che in sella a Vauban du Trio (0/0; 39”47), ha ottenuto la quinta posizione nella prova mista (h. 150).

La classifica generale vede in testa il campione Steve Guerdat con 75 punti (attualmente secondo nella classifica mondiale del Ranking), seguito dal belga Pieter Devos a 70 e dal cavaliere azzurro a quota 55, tallonato dal fuoriclasse bitannico Scott Brash (49 pt.)

Dopo Basilea il circus di FEI World Cup™ si trasferisce a questo punto a Lipsia in Germania, dove dal 16 al 19 gennaio si svolgerà l’undicesimo leg del circuito.