Fei World Equestrian Games, Italia in lizza per il 2022

Le due proposte per ospitare i FEI World Equestrian Games ™in versione multidisciplinare sono giunte dall’Italia e dall’Arabia Saudita. Gli altri Paesi candidati Danimarca, Estonia, Ungheria, Irlanda, Slovacchia, Paesi Bassi, Emirati Arabi Uniti e Stati Uniti d’America hanno invece proposto la loro candidatura limitata ad alcune delle discipline previste nel programma dei WEG.

A distanza di oltre 20 anni da quando fu Roma ad ospitare i FEI World Equestrian Games ™ 1998 a seguito del ritiro in ritardo dell’Irlanda, in quella che è ritenuta una fra le più riuscite edizioni dei WEG, l’Italia si ripropone per ospitare ancora una volta i mondiali di tutte le discipline FEI (Salto Ostacoli, Concorso Completo, Dressage, Para Dressage, Attacchi, Endurance, Reining e Volteggio).

Unica “competitor” alla nostra candidatura, con la stessa proposta multidisciplinare completa è quindi l’Arabia Saudita. “Il numero di offerte formali che abbiamo ricevuto per i Campionati del Mondo FEI singoli, multidisciplinari e per tutte le discipline è un’eccellente indicazione che l’interesse per i Campionati del Mondo è forte, se non più forte di sempre”, ha affermato il presidente della FEI Ingmar De Vos. “Sapevamo che alcuni dei paesi che hanno manifestato interesse a febbraio erano ancora in fase di valutazione, ma queste offerte formali sono una grande conferma del nuovo processo di offerta e dimostrano che abbiamo un prodotto davvero forte”.

La FEI ha avviato una procedura di gara per i singoli Campionati del Mondo in tutte le discipline per il 2022, dopo l’Assemblea Generale della FEI a Manama (BRN) nel novembre 2018. Il board della FEI ha deciso che le offerte multidisciplinari avrebbero avuto una preferenza e che Dressage e Para Dressage dovessero essere combinati. I campionati del mondo nel 2022 nelle discipline olimpiche e paralimpiche avranno peraltro valore qualificante per i Giochi olimpici di Parigi 2024.

Il nuovo processo di offerta consente l’utilizzo sostenibile ed economicamente vantaggioso delle strutture sportive equestri esistenti ed è stato messo in atto per offrire l’opportunità alla FEI di collaborare con le Federazioni nazionali che potrebbero aver esitato a proporre offerte multidisciplinari nel passato.