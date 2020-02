Finale FEI World Cup™: Gaudiano e Bicocchi volano a Las Vegas

Ottime notizie per il salto ostacoli azzurro. Con l’ultima tappa di Göteborg (Svezia) del girone Europa occidentale per la stagione 2019/2020 di FEI World Cup™ che si è conclusa domenica 23 febbraio, è ormai ufficiale: saranno due i cavalieri italiani a volare a Las Vegas per la finale del circuito in programma dal 15 al 19 aprile. Si tratta del Carabiniere scelto Emanuele Gaudiano e del 1° aviere scelto Emilio Bicocchi.

I due cavalieri azzurri rientrano nei 18 che, per il girone ovest europeo, ottengono il pass per la finalissima. A questi dovranno aggiungersi i qualificati in tutte le altre leghe del mondo. Emanuele Gaudiano ha chiuso con 57 punti all’ottavo posto, mentre Emilio Bicocchi con 47 punti in quattordicesima posizione. È un’ottima notizia per tutta l’equitazione italiana che non vedeva due cavalieri azzurri qualificati alla finale nella stessa stagione dal 2000, anno in cui volarono proprio a Las Vegas Gianni Govoni (Loro Piana Las Vegas) e Jerry Smit (Lux Z).

La classifica finale della Western European League vede al comando il formidabile Steve Guerdat a 95 punti, seguito dal belga Pieter Devos in seconda posizione a 83, dal fuoriclasse tedesco Marcus Ehning in terza posizione a parimerito con il connazionale Daniel Deusser a 73 punti, per poi proseguire con il Francesce Kevin Statut (66), l’irlandese Denis Lynch (64) e il belga Niels Bryynseels (58).

La quattordicesima ed ultima tappa di FEI World Cup è stata vinta dal norvegese Geir Gulliksen su Vdl Groep Quatro, binomio che al jump-off ha chiuso con un netto in 45.75. Seconda posizione per l’elvetico Bryan Balsiger su Twentytwo Des Biches con un netto al jump-off con il crono di 46.45, terzo il transalpino Kevin Staut su For Joy van’t Zorgvliet HDC con 4 penalità al jump-off in 44.51. L’unico azzurro in gara, Emanuele Gaudiano su Caspar 232, si è classificato 16° sul percorso base, con 8 penalità net tempo di 68’’38.