GCL Super Cup, Zorzi in campo a Praga

È tutto pronto a Praga in Repubblica Ceca, per i Playoff del Longines Global Champions Tour e la Global Champions League Super Cup che si terranno fino a domenica 24 novembre.

Unico azzurro al via, nella Super Cup inserita nell’ambito del CSI5*, sarà il caporal maggiore Alberto Zorzi. Il cavaliere azzurro, componente dei Valkenswaard United, presenterà due cavalli: Cinsey ed Ego Van Orti.

Per quattro giorni, molti dei migliori cavalieri del mondo si sfideranno a Praga per le finali della Global Champions League e del Super Grand Prix, riunendo i vincitori delle varie tappe del Longines Global Champion Tour. Ogni giorno sarà di scena una competizione individuale e una di squadra fino alla finale della Global Champions League di domenica.

Ben Maher, vincitore delle tappe di Londra, Roma e New York, avrà un’altra sfida questo fine settimana: il Super Grand Prix. Sabato sera, i vincitori delle diverse fasi del Longines Global Champions Tour si sfideranno in un test per decretare chi il “campione dei campioni” dell’edizione 2019.

Nel 2018 i Madrid in Motion è arrivato primo dopo i quarti di finale, le semifinali e le finali a eliminazione diretta. Quest’anno il team si è distinto a Cannes e Saint-Tropez ed è terzo dietro i London Knights e i St Tropez Pirates. Nell’eccitante Super Grand Prix del Longines Global Champions Tour, fu Edwina Tops-Alexander ad eclissare i suoi concorrenti.

Nel frattempo impegno a 4 stelle per il Carabiniere scelto Emanuele Gaudiano, che continua a ottenere punti utili per la ranking olimpica (attualmente al primo posto nel Gruppo B;). Gaudiano sarà al via dell’internazionale di Rouen in Francia. Sotto la sua sella: Calgary 87, Contento 23 e Caspar 232.

A Monaco, in occasione del CSI4* tedesco, saranno alla partenza Andrea Benatti (Casanova Z, Idento Van Maarle), Emanuele Camilli (Jakko, Chadellano Ps), Luigi Polesello (Panama Tame, Farao Van t Vennehof) e Roberto Turchetto (Adare, Clarico).

Nello stesso fine settimana altri azzurri saranno al via negli appuntamenti internazionali di Balvanera (Messico), Lichtenvoorde e Kronenberg (Olanda), Damasco (Siria), Valencia (Spagna), Lier (Belgio) e Guangdong-Dongguan (Cina).