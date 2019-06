GCT: Gaudiano e Zorzi al via a Cannes

Saranno Emanuele Gaudiano e Alberto Zorzi i due rappresentanti azzurri pronti a scendere in campo nella settima tappa del Global Champions Tour che si svolgerà durante ilp rossimo fine settimana a Cannes in Francia.

Il Carabiniere scelto avrà ai suoi ordini Carlotta 232 e Kingston vh Eikenhof, mentre il Caporal maggiore Zorzi si presenta insieme a Emanuele Gaudiano, farà la spola tra Francia e Germania. Il cavaliere italiano, infatti, prenderà parte anche al CSI4* in programma a Wiesbaden. Ai suoi ordini in questa occasione: Einstein e Contento 23. Insieme a Gaudiano al via nel 4 stelle tedesco anche Andrea Marchese su Luxor 140.

Nello stesso fine settimana Antonio Alfonso (Donanso, Redskin de Riverland, Dream Van Generhese), Piergiorgio Bucci (Cochello, Casago), Emanuele Camilli (Jakko, Enasco Fortuna) e Robeto Turchetto (Baron, Clarico) parteciperanno al CSI4 stelle di Poznan in Polonia.

Altri azzurri saranno in campo negli altri appuntamenti internazionali previsti a Ciekocinko (Polonia), Cannes (Francia), Poznan (Polonia), Lier (Belgio) e Bethune (Francia).

Nel frattempo il cavaliere di Matera che indossa la divisa dell’Arma dei Carabinieri si è subito in evidenza nella prima giornata della settima tappa del Longines Global Champions Tour di Cannes in Francia.

Il Carabiniere scelto in sella a Kingston van het Eikenhof (CAM vd Oetelaar, Equita Kft) si è aggiudicato la prova grossa della giornata, valida come primo round della Global Champions League. Il cavaliere italiano ha messo a segno il più veloce percorso netto nella gara a tempo, in cui il cavaliere azzurro ha tagliato il traguardo in 67”57.

Gaudiano ha preceduto il tedesco Hans-Dieter Dreher, secondo, in sella a Prinz (0; 68”17) e il britannico Ben Maher, invece, terzo su Explosion W (0; 68”90).