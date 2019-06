Geesteren, Cascais, Lausanne : tre competizioni di livello

Longines Global Champions Tour, Cascais, Portogallo

Questo fine settimana il Portogallo ospita la nona tappa del Longines Global Champions Tour. La splendida città costiera di Cascais vicino a Estoril, in Portogallo, è nel circuito sin dal suo inizio nel 2006 e ancora una volta ospita la gara del campionato dal 20 giugno al 22 giugno 2019. Lo scorso anno il colombiano Carlos Lopez su Ulhane de Conde tenterà di ripetere la sua prestazione quest’anno. Il leader della classifica e secondo lo scorso anno su Scuderia 1918 Tobago Z Daniel Deusser, non sarà a Cascais. La sua assenza può essere una buona opportunità per gli altri cavalieri. Top rider come Christian Ahlmann e Marcus Ehning, l’irlandese Bertram Allen, la portoghese Luciana Diniz, lo svizzero Martin Fuchs e Pius Schwizer, i britannici Scott Brash, Ben Maher, Harry Charles, Emily Moffitt, Robert Smith e William Whitaker cercheranno di guadagnare punti preziosi

Longines Master Series a Losanna, in Svizzera

Ogni stagione, la Longines Masters Series sbarca in tre continenti per incontrare culture diverse in tre città emblematiche: Parigi, Hong Kong e New York e da quest’anno… Losanna. Ispirato ai leggendari tornei del Grand Slam del tennis, questo evento raccoglie i migliori cavalieri di tutto il mondo. Per fare ciò la qualità dell’evento e il montepremi sono molto attraenti. Un cavaliere può vincere un milione di euro di bonus per tre vittorie consecutive nel Longines Grand Prix da una stagione all’altra. Questo è il Grande Slam. E se un cavaliere fa una tripla vittoria consecutiva a Parigi, Hong Kong e New York nella stessa stagione, vincerà 2,25 milioni di euro. Questo è il Super Grand Slam. Molti top rider si sono recati in Svizzera: il belga Nicola Philippaerts, i francesi Simon Delestre, Penelope Leprevost e Alexandra Paillot, la britannica Amanda Derbyshire, Laura Renwick, la svizzera Paul Estermann, Steve Guerdat e Niklaus Rutschi, lo svedese Henrik Von Eckermann.

Coppa delle Nazioni a Geesteren, Paesi Bassi

L’Olanda ospita la quarta tappa del circuito di Coppa delle Nazioni. Geesteren fa parte delle undici tappe prima della finale mondiale a Barcellona che si terrà ad ottobre. Cinquanta paesi hanno gareggiato negli ultimi anni nel circuito situato in tre zone geografiche: Europa Divisione 1/ America del Nord, America centrale e Caraibi / Medio Oriente. Nella Europa Divisione 1 dieci nazioni tra le migliori competono nel 2019. Lo scorso fine settimana a Sopot, i cavaqlieri belgi sono stati vittoriosi a distanza di un mese dopo il secondo posto a La Baule. Sono una delle tre squadre particolarmente in forma con Francia e Svi