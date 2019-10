Helsinki ospita la FEI World Cup

Rimane nella penisola Scandinava la FEI World Cup™ di salto ostacoli e dopo la prima tappa di Oslo in Norvegia, alla quale ha preso parte il 1° aviere capo Giulia Martinengo Marquet, il circus indoor si sposta in Finlandia per il secondo leg di Helsinki.

Alla partenza ci sarà ancora Giulia Martinengo (Scuderia 1918 Princy, Elzas) e, con una wild card assegnata dal Comitato organizzatore, anche il Tenente Eugenio Grimaldi (Minerva G.I.H, Scara Mouche, Hurricane vd Fruitkorf). Al via del CSI5*-W di Helsinki, ma con una wild card senza partecipazione al GP, anche Guido Grimaldi (Eagle, Gerardo-E).

Dopo il successo dello svizzero Bryan Balsiger, vincitore della sua prima Coppa del Mondo a soli 22 anni domenica scorsa a Oslo sarà di nuovo battaglia. Se la belga Gudrun Patteet non sarà in Finlandia per difendere il suo titolo vinto lo scorso anno con Sea Coast Peeble Z, cinque suoi connazionali proveranno a mantenere alta la bandiera tricolore. Tra questi ci saranno Olivier Philippaerts e suo fratello minore Thibault, che sta facendo il suo debutto in una competizione di altissimo livello.

Nonostante le tappe scandinave comportino importanti difficoltà a livello di spostamento dei cavalli, i migliori del circuito internazionale non mancheranno: tra questi, infatti, spicca il numero uno al mondo, campione olimpico a Londra, medaglia di bronzo individuale ai Tryon World Equestrian Games e tre volte finalista della Coppa del Mondo Steve Guerdat. Già classificato la scorsa settimana in Norvegia, lo svizzero tenterà di nuovo la fortuna con Alamo, ma anche con l’Ulysses des Forêts e Victorio des Frotards. Sarà presente anche il suo connazionale e amico Martin Fuchs. Numero due al mondo e recente campione europeo, salterà con Tam Tam du Valon e The Sinner. Pius Schwizer completerà questo elenco per gli svizzeri.

Nello stesso fine settimana i cavalieri azzurri saranno impegnati negli appuntamenti internazionali in programma a Samorin (Slovacchia), Vilamoura (Portogallo), Opglabbeek (Belgio), Kronenberg (Olanda).