Henrik von Echermann è il nuovo Re d’Inghilterra

È il fuoriclasse svedese Henrik von Echermann ad uscire con la corona in testa dal Grand Prix del Windsor Horse Show, che si è disputato domenica scorsa nell’incredibile cornice del Castello di Windsor. In questa competizione del CSI5*, alta 1m60, lui e il suo Toveks Mary Lou hanno conquistato il GP in 43.40 secondi, a fronte di 12 combinazioni qualificate per il jump-off.

Von Eckermann ha battuto il cavaliere francese Simon Delestre che insieme ad Hermes Ryan ha chiuso al secondo posto con 45,07 secondi. William Funnell e il suo Billy Diamo si sono quindi aggiudicati il terzo posto in 47.58 secondi. Al quarto posto, infine, si è piazzato Niels Bruynseels in sella a Ganzia de Muze (Malito de Reve), seguito al quinto da Kent Farrington su Creedance (Lord Z).

Unica apparizione degna di nota per l’azzurro Lorenzo de Luca è stata sabato 11 maggio durante il Falcon Stakes: l’aviere scelto dell’aeronautica militare ha concluso la propria prova in nona posizione in sella a Cheindira (0/8 in 36.17). La vittoria, invece, è andata al binomio di casa formato da Guy Williams con Rouge de Ravel (0/0 34.49). A seguire, hanno concluso in seconda e terza posizione la canadese Tiffany Foster con Brighton (0/0 34.95) ed il britannico William Funnell con Billy McCain (0/0 35.49).

Una storia unica quella del Royal Windsor Horse Show, concorso creato nel 1943, con lo scopo di aiutare a raccogliere fondi per lo sforzo bellico della seconda guerra mondiale. Da allora, la competizione è diventata una tradizione. Ora è l’unico evento in Gran Bretagna che ospita competizioni internazionali in Showjumping, Dressage, Driving and Endurance.