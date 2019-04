I top riders al via per la World Cup Jumping Final

Beezie Madden è una delle amazzoni che saranno in Scandinavia dal 3 all’7 aprile per la finale 2019 che disputerà domenica al Gothenburg Horse Show. L’americana ha vinto la finale l’anno scorso a Parigi con Breitling LS, ed è tornata con il suo stallone di 13 anni per l’edizione di quest’anno, qualificandosi di diritto.

Anche quest’anno la Madden parte tra i favoriti grazie anche al suo eccezionale compagno di gare. In effetti, come ha recentemente dichiarato alla FEI, “È il tipo di cavallo che quando mantiene il groove”. Per la cronaca: se il binomio vincesse anche domenica, sarebbe il terzo titolo in una finale di coppa mondo per l’amazzone nativa del Wisconsin.

Tra gli altri cavalieri di tutto il mondo che sfideranno Madden nella Scandinavium Arena ci sono molti top riders, tra cui il numero uno del mondo Steve Guerdat (SUI), che ha con sé due cavalli da Coppa del Mondo: Alamo e Venard de Cerisy. Anche il compatriota di Guerdat, Martin Fuchs, punta al podio con il suo castrone grigio di 13 anni Clooney 51, considerato da molti uno dei cavalli da salto più forti del mondo.

Non mancherà il numero 3 al mondo Daniel Deusser che è arrivato in cima alla classifica delle qualificazioni del campionato dell’Europa occidentale, lega che fornisce il maggior numero di cavalieri alla Finale. Farà parte del gruppo tedesco a Göteborg, al fianco di Ludger Beerbaum e Christian Ahlmann. Tuttavia, un altro cavaliere di quella lega, il belga Gudrun Patteet, ha dovuto ritirarsi mercoledì mattina dopo che il suo cavallo Sea Coast Pebbles Z non è stato accettato da un veterinario della competizione.

Ciononostante, altri quattro belga si sono qualificati per l’evento e ne prenderanno parte, tutti con un buon colpo al titolo: Niels Bruynseels, Pieter Devos, François Mathy Jr. e Olivier Philippaerts. Altri noti corridori come il francese Kevin Staut, l’italiano Lorenzo De Luca e lo svedese Henrik von Eckermann gareggeranno contro rivali meno conosciuti, come Shino Hirota del Giappone, la sudamericana Lisa Williams e il cileno Rodrigo Carrasco.