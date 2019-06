Il Belgio conquista la Coppa delle Nazioni a Sopot

È stato il Belgio a conquistare la terza tappa della Jumping Nations Cup di equitazione che si è svolta a Sopot in Polonia. Grandi assenti gli azzurri della nazionale italiana, che torneranno comunque in gara a Falsterbo, in Svezia, dall’11 al 14 luglio.

In bellissimo barrage tra Belgio e Irlanda, scaturito da 4 penalità per entrambe le formazioni dopo il secondo round, è stato Peter Devos a fare un percorso netto, mentre Paul O’Shea è stato tradito da un errore all’ostacolo. Il Belgio a così messo dietro una buona Irlanda che non ha riscontato problemi a lasciare alle sue spalle la terza contendente al titolo, ovvero la Francia, che ha completato il podio dopo una proba che ha riscontrato otto penalità. Si ferma ai piedi del podio la Germania, quarta con 10 penalità.

Quinta posizione poi per l’Olanda, che ha chioso a quota 12, mentre la sesta posizione è andata alo Brasile con 15 penalità (anche se non prenderà punti per la graduatoria), davanti alla Polonia padrona di casa, settima con 21.

Nel Grand Prix della Nations Cup di salto ostacoli, invece, la vittoria è andata al formidabile cavaliere tedesco Daniel Deusser su Jasmien vd Bisschop, che ha conquistato il primo gradino del podio ottenendo il miglior tempo in assoluto sia sul percorso base che al jump-off, fermando il cronometro in 42″87. Solo 35esimo il nostro azzurro Massimo Grossato che ha chiuso in 79″30 e 9 penalità la sua gara in sella a Lazzaro Delle Schiave.

Il percorso base ha visto 13 netti su 50 partecipanti, mentre al jump-off in sette hanno replicato il netto: seconda posizione per il lettone Kristaps Neretnieks su Moon Ray in 44″03 e terzo per l’olandese Kevin Jochems su Cristello in 45″02.