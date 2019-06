Il Brasile vince la Coppa delle Nazioni a Geesteren

È Maikel Van der Vleuten a vincere il Gran Premio della FEI Nations Cup di Geesteren. Il padrone di casa olandese ha dominato il percorso chiudendo con il miglio tempo nel barrage. Tra gli azzurri in gara Gianni Govoni su Antonio ha chiuso in 35esima posizione a fronte di 13 penalità in 88.11 secondi. Ritiro, invece, di Michael Cristofoletti su Belony.

Su 50 partecipanti al via solo 8 i percorsi netti che hanno permesso l’accesso al jump-off: tra questi il talento olandese Van del Vleuten, in sella a Dana Blue, ha chiuso con un netto in 41″89, mentre in seconda posizione si è piazzata l’amazzone tedesca Simone Blum su DSP Alice in 43″29. Terza piazza per un altro cavaliere orange, Kevin Jochems su Cristello, terzo con 43″82.

La quarta tappa della Jumping Nations Cup di salto ostacoli, invece, ha visto il dominio del Brasile che è riuscito a mettere dietro l’Olanda, vicinissima ad una doppietta storica dopo il Gran Premio del sabato. Terza posizione per la Spagna, mentre l’Italia non ha partecipato nell’attesa di tornare a gareggiare a Falsterbo, in Svezia, dall’11 al 14 luglio.

La formazione carioca ha chiuso con 8 penalità, ottenendo una vittoria di misura considerando il risultato degli olandesi fermio a quota 16; gli spagnoli invece hanno calcato il podio con 28 penalità. La Germania, infine, è arrivata quarta con 29 penalità per una penalità sul tempo.

Grande gara, invece, di Giulia Martinengo Marquet ed Elzas che domenica 23 giugno, hanno ottenuto la piazza d’onore nel Gran Premio del CSI5* di Losanna in Svizzera.

Il 1° aviere scelto sta confermando con i risultati il suo grande valore e quello del castrone KWPN di 10 anni, figlio di Diamant de Semilly.

Dopo aver messo a segno il primo percorso netto, valido per ottenere l’accesso al barrage decisivo, Giulia ed Elzas si sono ripetuti con un percorso senza errori anche nel secondo tracciato. Il tempo di 38”45 ha consegnato all’amazzone azzurra la seconda posizione del Gran Premio.

La vittoria è dell’amazzone belga Gudrun Patteet in sella a Sea Coast Pebbles Z (0/0; 37”78). Sette dei 43 binomi al via hanno ottenuto un pass per il barrage