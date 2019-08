L’Italia del salto ostacoli e del paradressage è pronta per i Campionati Europei che si apriranno con le prime gare di martedì 20 agosto a Rotterdam, in Olanda. Nelle scuderie dell’Italia c’è grande serenità, cavalli e cavalieri sono pronti per affrontare la gara continentale. Oggi piove a Rotterdam con una temperatura di 12 gradi centigradi, ma la situazione climatica non impensierisce per nulla gli azzurri.

SALTO OSTACOLI – Il Team Italia di salto ostacoli agli ordini del capo equipe e selezionatore della nazionale Duccio Bartalucci è composto dall’appuntato scelto Bruno Chimirri su Tower Mouche, dal 1° aviere scelto Giulia Martinengo Marquet su Elzas, dall’aviere capo Luca Marziani su Tokyo du Soleil, da Riccardo Pisani su Chaclot e dall’appuntato scelto Massimo Grossato su Lazzaro delle Schiave. Cavalli e cavalieri al lavoro per il warm up pre gara nella giornata di lunedì 19, mentre martedì 20 prima qualifica individuale (gara a tempo tabella C), i cui punteggi saranno validi anche per la prova a squadre. Giovedì 22 agosto campo aperto per la seconda prova individuale e prima manche della gara a squadre, mentre venerdì 23 agosto seconda manche (migliori dieci squadre) e giornata clou per i Team con l’assegnazione delle medaglie a squadre. Sabato 24 giornata di riposo prima della finalissima individuale in programma domenica 25 agosto (migliori 25 binomi nella prima manche, migliori 12 nella seconda).

Si tratta di un Campionato Europeo di fondamentale importanza per l’Italia e per diverse squadre del nostro continente, perché le migliori tre che non hanno ancora ottenuto il pass olimpico ai Campionati del Mondo dell’anno scorso, avranno l’opportunità di ottenere un lasciapassare per Tokyo 2020.

PARADRESSAGE – Tutto pronto anche per gli azzurri del Paradressage già carichi e pronti a dare il tutto per tutto nella gara continentale. Agli ordini del capo equipe Ferdinando Acerbi scenderanno in rettangolo Federico Lunghi su Dance Valley M (grado IV); la Campionessa del Mondo in carica Sara Morganti su Royal Delight (grado 1), Francesca Salvadè su Oliver Vitz (Grado III) e Carola Semperboni su Paul (grado I).

Oggi training anche per gli azzurri del Paradressage, ma domani prima giornata di gara anche per loro. In rettangolo per l’Individual Competition i gradi 1, 2 e 3, mentre giovedì 22 agosto sarà la volta dei gradi 4 e 5. Nelle giornate di venerdì e sabato ancora in campo per il Team Competition poi solo i migliori torneranno in rettangolo domenica per la spettacolare e coinvolgente prova di Freestyle.

Da domani, dunque, azzurri al via nell’Individual Competiton: in campo per il grado I Carola Semperboni (ore 12.40) e Sara Morganti (ore 13.40) e Francesca Salvadè (ore 15.50). Giovedì 22 agosto in rettangolo Federico Lunghi (ore 9.10).