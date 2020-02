Julien Épaillard è ancora in testa a Bordeaux

Domenica scorsa c’erano pochi binomi al via per il difficile Grand Prix del CSI5*-W a Bordeaux. Solo quattro coppie su trentaquattro hanno avuto accesso al barrage: uno olandese (Maikel van der Vleuten), uno svizzero (Pius Schwizer) e due francesi (Félicie Bertrand e Julien Épaillard).

Félicie Bertrand si è avvicinato molto all’impresa, vincendo due Grand Prix Land Rover consecutivi, che ci riportano al tempo della mitica coppia che si formò tra i tedeschi Franke Sloothaak e Joli Coeur negli anni ’90. Così vicini, ma così lontani, ma senza rimpianti: con o senza colpa, il tempo del piccolo Sultane non è bastato a battere la grande Queeletta di Julien Épaillard, l’unico giro netto del percorso. In ogni caso, Félicie Bertrand ha perso di soli diciannove centesimi: “Ma sono completamente felice di questo secondo posto. Il mio tempo è stato più lento di quello di Julien, quindi non ho rimpianti. L’unico rimpianto che ho è il mio piccolo errore ieri in Coppa del Mondo. Ma la cavalla ha saltato incredibilmente bene e ha dimostrato che la nostra vittoria dell’anno scorso non è stata solo per fortuna ”.

È stata una bella domenica per l’equitazione francese: se Félicie ha perso il suo doppio, Julien ha gestito il suo: “È un ottimo inizio dell’anno per la mia squadra. Sono fortunato ad avere dei partner incredibili intorno a me, il che è molto motivante e mi spinge a fare del mio meglio. È un’incredibile opportunità avere Queeletta nella mia squadra. Non volevo portarla ai Mondiali perché dovevo dare un po’ di lavoro a Toupie de la Roque, che sarebbe stata la sostituta di Queeletta a Las Vegas se le fosse successo qualcosa. Guardando a ieri, la stavo anche qualificando per questa finale. Ma è con Queeletta che intendo difendere le mie possibilità di vitoria nella finale di questa Coppa del Mondo. Oggi non volevo fare un balzo improvviso, ma ho dovuto correre un po’ di rischio per spingere Pius ad un’esplosione. Quindi è stata una strategia vincente!”