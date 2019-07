Kent Farrington brilla ad Aachen

Come al solito nel contesto unico dello CSIO 5* di Aquisgrana, il Grand Prix della domenica ha offerto un grande spettacolo alle migliaia di persone presenti. Su Gazelle l’ex numero uno al mondo ha aggiunto il suo nome alla prestigiosa lista dei vincitori di Aquisgrana. Sui percorsi complicati disegnati da Franck Rothenberger il cavaliere è riuscito a realizzare tre round magici e chiari. La sua prova ha neutralizzato ogni speranza di vittoria per l’idolo di casa Daniel Deusser e il suo Scuderia 1918 Tobago Z. Nonostante tutto, il pubblico è stato colpito dai suoi due round, anche se sfortunatamente domenica non è stato abbastanza veloce per ottenere la vittoria. Ad ogni modo, il suo pubblico di casa lo ha incoraggiato calorosamente per la seconda posizione ottenuta.

Anche per la connazionale e campionessa del mondo Simone Blum il podio era ad un passo. In sella alla sua fantastica DSP Alice ha regalato le stesse emozioni di Daniel Deusser nei primi due round, ma un ostacolo all’ultimo round ha infranto i sogni di gloria e così è finita quarta. Con quattro punti sul salto in avanti, Ben Maher è stato abbastanza veloce da conquistare una terza posizione con la sua fedele Explosion W. In ottima forma, anche gli inglesi hanno vinto il Gran Premio di giovedì. Quarto nel concorso dello scorso anno, l’irlandese Darragh Kenny è riuscito a qualificarsi per il jump off con il suo potente Babalou 41. Con una penalità sul salto, è arrivato quinto. Sesto il belga Jérome Guéry, uno dei favoriti dopo i suoi due round netti, ma la sua Quel Homme de Hus, è scivolata davanti al penultimo verticale.

Oltre al leggendario Grand Prix, Aquisgrana è stata anche teatro di una avvincente Coppa delle Nazioni. Una strepitosa Svezia ha preso il comando della classifica: il team era composto da Henrik Von Eckermann, Angelie Van Essen, Evelina Tovek, Peder Fredricson. La Germania è arrivata seconda con solo un punto in meno con Daniel Deusser, Marcus Ehning, Simone Blum e Christian Ahlmann. Alla fine è stata la Francia a completare il podio. Il team era composto da Oliver Robert, Guillaume Foutrier, Pénélope Leprevost e Kevin Staut.