Laura Kraut fa suo il GP di Grimaud

Formidabile! Ecco come potrebbe essere descritto il percorso disegnato dal maestro italiano Uliano Vezzani per il Gran Premio di CSI4 * che si è svolto all’HUBSIDE Fall Tour a due passi da Saint Tropez. Solo nove delle cinquanta combinazioni di cavalli e cavalieri in gara sono riuscite a passare il primo turno e qualificarsi per il barrage. Il secondo round, che è stato pieno di colpi di scena, è stato vinto alla fine dall’amazzone americana Laura Kraut.

Molti cavalieri sono incappati in quattro penalità, quattordici per la precisione, tra i campioni che hanno preso parte alla classe più importante della competizione di Grimaud, il Gran Premio Hubside. Gli ostacoli sono stati abbattuti su tutto il tracciato, ma in particolare sugli ultimi elementi del percorso, mantenendo il pubblico, gli amici e le famiglie dei cavalieri con il fiato sospeso fino agli ultimi secondi.

Né la medaglia d’argento 2014 Patrice Delaveau, né la medaglia d’oro a squadre alle Olimpiadi di Rio Roger-Yves Bost, o il campione mondiale in carica, Michael Jung, o il campione europeo recentemente incoronato, Martin Fuchs, sono riusciti a qualificarsi per il barrage

Sebbene Dayro Arroyave abbia preferito non prendere parte alla parte finale della gara, questi otto cavalieri hanno combattuto sul “ring” dell’Ecuries du Golfe de Saint-Tropez. Primo ad andare, il vincitore del Gran Premio di venerdì, Mathieu Billot, che questa volta è incappato in un errore sul verticale Mercedes. Lo svedese Frederik Jonsson e la sua baia Cold Play sono stati i primi a saltare i due round, terminando il loro giro in 40,44 secondi. Il giovane Richard Howley (IRL), è stato il primo a terminare il suo giro in meno di 40 secondi, vedendo però sparire i suoi sogni di vittoria sulla seconda gabbia.

L’attuale campionessa del mondo a squadre, per nulla preoccupata dalla folta presenza dei suoi numerosi avversari maschi, ha offerto una prestazione straordinaria: Laura Kraut e Fleurette hanno terminato il loro percorso con grande facilità, in 37,81 secondi. Gli ultimi quattro concorrenti, che sono partiti all’inseguimento, non sono riusciti a detronizzare l’americano. Mentre Kevin Staut e Viking d ‘La Rousserie hanno avuto un malinteso sul primo recinto del salto, Robert Whitaker ne ha avuto uno sull’ultimo elemento.