Le trasferte degli azzurri nel week-end

Rientrato in Europa dal doppio appuntamento di Doha, il Carabiniere scelto Emanuele Gaudiano è pronto per presentarsi al via nel The Dutch Masters a ‘s-Hertogenbosch.

Il prestigioso CSI a 5 stelle fa parte del Rolex Grand Slam ed è il primo dei quattro concorsi di questo circuito in programma nel 2020 insieme ad Aquisgrana (29 maggio-7 giugno), Spruce Meadows (9-13 settembre) e Ginevra (10-13 dicembre). Gaudiano in Olanda monterà Caspar, Carlotta e Contento.

Prosegue invece la trasferta negli USA del primo aviere Lorenzo De Luca impegnato anche questa settimana nel CSI5* di Wellington-Deeridge Farms. Agli ordini del cavaliere azzurro ci saranno Dinky Toy vd Kranenburg e Balento CS.

Nello stesso fine settima molti altri azzurri saranno in campo in Spagna, a Vejer de la Frontera e Oliva.

Diversa la situazione per le competizioni in Italia: in considerazione dello stato di emergenza del nostro Paese riguardo la diffusione del Covid-19 e secondo quanto previsto dalla delibera del Presidente n.23 – 8 marzo 2020, la Federazione Italiana Sport Equestri comunica che, nell’ambito della disciplina del Salto Ostacoli, sono state effettuate le seguenti modifiche al calendario:

Concorso Nazionale A3* Pistoia (PT) – (13/15 marzo 2020) – annullato

Concorso Nazionale A3* Pistoia (PT) – (27/29 marzo 2020) – annullato

Concorso Nazionale B3* Roma (RM) – (21/22 marzo 2020) – spostato a data da destinarsi

Concorso Nazionale A5* Manerbio (BS) – (20/22 marzo 2020) – annullato

Annullato anche lo CSI3*Toscana Tour ad Arezzo in programma dal 16 marzo al 6 aprile.

Nell’ambito della disciplina del Volteggio, è stato annullato il CVI previsto in calendario a Fossalta di Portogruaro dal 9 al 12 aprile 2020.