LGCT, arriva la prima tappa di New York

Fra pochi giorni New York, ultima tappa del Longines Global Champions Tour, sarà teatro di una competizione tesissima, alla presenza di numerosi cavalieri vincitori dei vari GP del circuito. Si parla di: Julien Epaillard, vincitore a Doha; Pieter Devos, vittorioso un Miami; Dani Goldstein, vittorioso a Shanghai e Berlino; Daniel Deusser, vittorioso ad Amburgo; Niels Bruynseels, vittorioso a Cannes; Peder Fredricson, vittorioso a Stoccolma; Martin Fuchs, vittorioso a Estoril e Madrid; Maikel Van Der Vleuten, vittorioso a Monaco e Valkenswaard; Darragh Kenny, vittorioso a Chantilly; Ben Maher, vittorioso a Londra e Roma; e Jessica Springsteen vincitrice della scorsa settimana a Saint-Tropez. Un numero così elevato di cavalieri “vincenti” garantirà sicuramente un grande momento di sport, ma sarà anche una prova importante in vistadel Super Grand Prix del Longines Global Champions Tour.

Per la finale di Praga, questa è la competizione aperta ai vincitori di ciascun Grand Prix del Global Champions Tour stagione 2019: se un cavaliere vince due o più gare del LGCT Grand Prix nella stessa stagione, viene invitato come vincitore; l’atleta al secondo posto, nel secondo Grand Prix di cui sopra, è invitato a prendere parte al Super Grand Prix del Longines Global Champions Tour, e così via. Finora, oltre a quelli precedentemente citati, compare Jérome Guéry, vincitore in Messico, insieme a Christian Ahlmann, vincitore a Parigi, così come Olivier Philippaerts, secondo a Valkenswaard, Ludger Beerbaum, secondo a Berlino, Shane Sweetnam, secondo a Londra e Marlon Madolo Zanotelli, secondo a Roma, che si sono qualificati per il Super Grand Prix del Longines Global Champions Tour.

Oltre alle coppie già qualificate per il Super Grand Prix del Longines Global Champions Tour, molti cavalieri si daranno battaglia per rivendicare un titolo. Ad esempio, l’Australia Edwina Tops Alexander, il belga Jos Verlooy, i francesi Simon Delestre e Kevin Staut, il tedesco Marcus Ehning, l’olandese Marc Houtzager, il britannico Scott Brash con Harry Charles parteciperanno alla competizione.