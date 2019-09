LGCT: Ben Maher ancora re di Roma

In una cornice di pubblico senza precedenti il Gran Premio del Longines Global Champions Tour di Roma ha incoronato per il secondo anno consecutivo il britannico Ben Maher su Explosion W (0/0-38″76) al termine di un combattutissimo barrage. Sul podio hanno occupato la seconda e la terza posizione rispettivamente il brasiliano Marlon Módolo Zanotelli con VDL Edgar M (0/0-39″20) e il tedesco Ludger Beerbaum con Cool Feeling (0/0-39″39). Tra i quattro binomi a contendersi il titolo anche il capitolino Luca Marziani (0/12-42″16), beniamino di casa e campione d’Italia in carica con il suo inseparabile Tokyo du Soleil, autore di una prestazione maiuscola nella prima manche.

Allo Stadio dei Marmi “Pietro Mennea”, tra luci, colori e grande entusiasmo, 35 binomi hanno regalato grande spettacolo sul tracciato disegnato dallo chef de piste italiano Uliano Vezzani. Il primo percorso privo di errori è arrivato dal brasiliano Marlon Módolo Zanotelli su VDL Edgar M, a cui ha risposto senza esitazioni Ben Maher che in sella a Explosion W ha portato a termine la prima manche senza errori. Il pubblico ha assistito entusiasta ai cavalieri che si sono avvicendati sul campo. Con l’olimpionico Ludger Beerbaum è arrivato il terzo netto e conseguente pass per il barrage, ma è con l’impresa dell’aviere capo Luca Marziani e Tokyo du Soleil che il pubblico è andato letteralmente in visibilio.

Il “verde-oro” Zanotelli nel tempo di 39”20 si assicura un percorso netto che gli vale la piazza d’onore. Non smentisce le aspettative e il britannico Ben Maher va a riprendersi la vetta del ranking generale del Longines Global Champions Tour. Maher con un netto e il tempo di 38”76, si conferma per la seconda volta consecutiva “Re di Roma”.

Il cronometro si arresta a 39”39 per la leggenda del salto ostacoli tedesco Beerbaum che conquista così la terza piazza del Grand Prix e lascia il terreno di gara all’aviere capo Luca Marziani. Il campione d’Italia in carica gioca le sue carte prendendosi qualche rischio. Fatale un errore sul salto numero 4, che compromettendo il jump-off dell’azzurro, chiude con 12 penalità la sua gara. Nella top ten della gara, al nono posto con un errore al percorso base, anche il caporal maggiore Alberto Zorzi in sella a Ulane de Coquerie.

L’amarezza di Marziani viene colmata dal sostegno del pubblico: “Entrare per ultimo – ha detto l’aviere capo – era un vantaggio, anche se relativo perché dovevo rischiare il tutto per tutto. Lo sanno tutti che la qualità migliore di Tokyo non è la velocità. Dovevo rischiare il tutto per tutto, dovevo impostare bene la gara: la prima, la seconda e anche la terza girata sono andate bene, purtroppo c’è stata quella ‘frenatina’ nel quarto trasferimento al quarto salto del barrage e la gara è finita lì. Non recrimino nulla, stavolta è andata così, la prossima volta avremo qualche posizione in più da scalare e ce la metteremo tutta. Comunque grande cavallo, grande atmosfera, un grazie particolare al pubblico che è stato stupendo e ha fatto sentire tutto il suo calore. Bellissimo partecipare qui con Tokyo du Soleil, mi sono divertito, emozionato e sono soddisfatto”, ha concluso Marziani.